隔夜美股三大指數表現不一，道瓊上漲再創歷史新高，那指與標普下跌作收。美國聯準會(FED)會議記錄重申，繼續保持貨幣寬鬆政策。經濟數據方面，美國元月零售銷售遠遠超乎預期，但可能伴隨通膨風險。還有，美國10年期公債殖利率也創下一年新高。道瓊工業指數漲90.27點或0.29%，為31613.02點，續創歷史新高。那斯達克指數跌82點或0.58%，為13965.49點。標普500指數小跌1.26點，或0.03%，為3931.33點。

17日，FED公佈前次貨幣政策會議紀錄，內文指出美國經濟要恢復至疫前水準還有一大段距離，也暗示將繼續寬鬆貨幣政策。因參予決策代表認為，美國目前經濟狀況與聯準會委員長期目標差距頗大，因此在實現經濟達成目標前，必須保持現有政策不變。

經濟數據也有好消息傳出，美國元月零售銷售暴增5.3%，超乎市場預期。不過，民眾消費激增可能增加通膨疑慮，美公債殖利率大幅攀升可見一班。

美國公債殖利率持續上漲，10年期達到1.33%，創2020年2月以來最高紀錄。30年期再創一年新高後，維持在高檔位置整理。不過公債殖利率上漲，可能會讓部分資金抽離高風險商品轉向投入債市。在目前低利率環境中，一些靠著這種市場游資獲利的成長型公司，可能會產生負面影響。

2020年3月時，新冠疫情正要開始全球大肆虐，市場上幾乎全部資金都移往公債市場，導致當時美國10年期公債殖利率，降至歷史低點0.318%。

至於衡量市場波動的恐慌指數（VIX）則小漲1.6點，突破23點。12日，VIX是一年以來首次跌破20關卡，也讓市場樂觀預期美股有機會再上漲。不過，隨著美股路續創新高，部分保守分析師認為，市場需要稍微冷靜一下，未來美股才會漲得更高以及更健康。

個股方面，Verizon電信收高5.2%，為漲幅最大道瓊成分股。同時，雪佛龍石油(Chevron)也收漲3.1%。因巴菲特掌管的柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於2020年第四季減持蘋果股票部位，但大增Verizon與雪佛龍這兩檔股票。

國際疫苗大廠消息，歐盟已經允許出口在歐盟生產的輝瑞疫苗，運送至包括以色列，英國等國家。至於莫德納(Moderna)，歐盟可能將宣佈與Moderna已達成新一批的新冠疫苗合約。據悉，歐盟2021年將可從Moderna再獲取1.5億劑。

(時報資訊)