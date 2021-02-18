奇力新(2456)因提列廠區整併所需一次性成本費用，2020年第4季自結稅後盈餘為1.83億元，季減66.7%，累計2020年每股盈餘為6.17元，由於電感客戶需求強勁，且公司併入帛漢後有助於獲利能力的提升，奇力新表示，今年業績可望優於去年。

奇力新自結去年第4季合併營收為45.28億元，季減5.5%，年成長13.4%，單季營業毛利為10.37億元，季減23.3%，年成長70.4%，單季合併毛利率自2019年同期15.24%攀升至22.89%，年增7.65個百分點，單季稅後盈餘為1.83億元，季減66.7%，年成長23%，單季每股盈餘為0.72元；累計2020年集團合併營收為174.38億元，年成長9.9%，營業毛利為46.9億元，年成長27.3%，合併毛利率自2019年23.21%攀升至26.89%，年增3.68個百分點，稅後盈餘為15.92億元，年成長38.4%，每股盈餘為6.17元。

奇力新表示，2020年第4季5G、WiFi 6與宅經濟相關產品需求持續，不過為提升廠區生產效率並加速降低生產成本，因而提列廠區整併所需一次性成本費用，以期提升公司後續經營效益。

受惠於客戶需求強勁，電感產品出貨暢旺，奇力新集團1月合併營收為18.04億元，較上月成長17.8%，較去年同月成長43.5%。

奇力新表示，目前電感產品狀況不錯，預估今年第1季不會季減太多，公司在併入帛漢後將有助於獲利能力提升，今年業績可望優於去年。

(時報資訊)