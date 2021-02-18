晶華酒店亦可以點食裹上脆漿粉油炸而成的〈酥炸草莓〉。（圖／姚舜）

草莓季又到了！草莓的顏色和那宛如心形的樣貌，以及甜甜酸酸的滋味，使這種水 果和愛情產生了連結。同時，草莓被形容為「上帝專為女性創造的水果」。天下有情人如果把攻瑰或草莓送給心儀的對象，則就像拿了一 把愛情的鑰匙，將順利打開「愛情之門」。而以草莓作甜點，更易取悅芳心，傳遞浪漫。

每年春天至3月底前是草莓盛產季節，觀光飯店與異國餐廳甜點蛋糕烘焙坊，都會以草莓為主題推出季節糕點以廣招徠，烘焙蛋糕與巧克 力商家也會推出「草莓系」商品，欲藉草莓甜酸交織、豔紅欲滴的特色搶攻「愛戀商機」，選擇非常多樣。

台北晶華酒店是最早推出草莓入饌的飯店，且除甜食外並有鹹食誘客，其中〈草莓揪肝心〉則是以經過酥烤的布里歐麵包當底，再放上以鐵板香煎、口感圓潤綿密的加拿大Rougie鴨肝，佐以加入義大利著名巴薩米克醋(Balsamic Vinegar)製成的草莓特製醬料，整道菜同時演繹酸甜香嫩的多重美味，堪稱今年最奢華且最有創意的草莓食。

台北萬豪酒店Lobby Lounge推出雙人享用〈莓好時光下午茶〉，1980元含咖啡或茶與8款甜點，包括綴上金箔的〈草莓香檳奶酪〉、妝點上各色繽紛花朵的酸甜〈草莓塔〉，還有以巧克力片巧擬草莓造型、萌度十足的〈草莓接骨木白巧克力慕斯〉；大福、蒙布朗、歐培拉、泡芙等經典甜點。以草莓製作的鹹點則有包覆香濃鮪魚餡的薄煎餅佐上新鮮草莓，還有波士頓龍蝦串淋草莓酒醬汁，以及以草莓蜜餞佐味的瑞可塔起司磚，還有以草莓果凍與北海道干貝、小黃瓜丁疊出層層美味的北海道干貝韃靼。

台北福華飯店點心坊「甜蜜愛戀‧莓好時光」包含了七項草莓甜品，其中草莓塔及草莓蜂蜜卡士達捲份量適中、售價分別為160元及480元。蛋糕類則有〈草莓磅蛋糕〉、〈草莓香堤香草蛋糕〉、〈草莓香堤蛋糕〉及〈草莓起司蛋糕〉共四款，而〈草莓扭結麵包〉很有特色，2月28日前皆可買到。

礁溪寒沐酒店一樓伴手禮花車推出「美莓假期」，以苗栗大湖新鮮草莓揉和小麥麵粉悉心設計各式季節限定糕點。標榜如雲朵般輕柔的「莓麗佳人」六吋戚風蛋糕780元，一刀切開後，兩層夾餡填滿香草鮮奶油與草莓片。揉入冷凍草莓一起烤製的的「莓麗花園」磅蛋糕320元，表層輕刷上柑橘風味的糖酒水後，溫柔擠上柔滑的鮮奶油，再以草莓、藍莓、白巧克力片與金箔等妝點，細細品味蛋糕濕潤綿密口感。綻放夢幻粉色光采的「粉紅佳人」杯子磅蛋糕單顆100元、一組4顆380元，輕擠上一層層卡士達奶油霜，上頭綴滿草莓、藍莓、馬卡龍等，香醇乳香與莓果香氣曼妙交織動人風采。

台北凱撒飯店Checkers自助餐主廚推出8款誘人限定甜點，包括有「草莓檸檬塔」、「草莓奶酪」、「草莓馬卡龍」等，「草莓生乳捲」則是在濕潤綿密的蛋糕體中捲入酸甜草莓，以及奶香十足的鮮奶油。外型精巧的「草莓芙蓮」，則以上下兩層海綿蛋糕夾入排排站的新鮮草莓與濃郁香草白巧克力甘納許中，是很療癒的幸福甜點。「草莓提拉荔枝杯」以荔枝凍作為基底搭上奶香十足的馬斯卡彭，以及主廚新鮮現煮的草莓奶餡，甜度適中的酸甜滋味，堆疊出香氣層次。「草莓果漾雪戀」招牌蛋糕，使用日本進口的金玫瑰麵粉製成口感輕柔蓬鬆的戚風蛋糕體，搭配絲滑順口兵庫縣中澤鮮奶霜與新鮮草莓點綴，風味清新雅緻。

香格里拉台北遠東國際大飯店The Cake Room的情人節限定蛋糕「無盡愛戀」草莓巧克力蛋糕，每個1,580元，外型染上一層鏡面鮮紅，晶瑩光亮，象徵著炙熱不渝的愛，再以紅、白、黑三種心型巧克力點綴，體現沉浸於愛情中戀人們的心情。

迎接草莓季節，PAUL人氣閃電泡芙再進化，以法國直送的閃電泡芙外殼，鋪上菠羅酥皮並烘烤，達到外皮香、酥、脆，再擠入以卡士達、鮮奶油及草莓柑橘醬打造的主廚特製內餡，並夾入滿滿的大湖草莓，強調每一口都能嚐到酥脆外皮、濕潤酸甜內餡、香甜草莓。

PAUL草莓系列商品中，除了明星商品的「草莓千層派」、草莓控必吃的「草莓奶酥塔」，還有草莓季強勢回歸的「草莓芙蕾雅夏洛特」，以歐洲傳統手指餅乾圍邊，海綿蛋糕為底，加上法國特有的BAVAROISE(奶香蛋黃餡)，口感近似慕斯，再擺上滿滿的草莓與鮮奶油製成的原味香緹作為點綴，入口先感受到手指餅乾的外酥內軟，接著是濃郁柔滑的內餡與鬆軟的海綿蛋糕，是一款可細細品嚐的雅致草莓甜點。

台北萬豪酒店_Lobby Lounge的〈莓好時光下午〉，有各式以當令草莓製作的甜點。（圖／台北萬豪酒店）

台北福華大飯店_草莓扭結麵包（圖／台北福華大飯店）

礁溪寒沐酒店「美莓假期」推出〈莓麗佳人六吋戚風蛋糕〉，形色如雪地上的草莓園，嬌豔欲滴勾引誘人味蕾，一刀切開後，兩層夾餡填滿香草鮮奶油與草莓片。（圖／礁溪寒沐酒店）

Paul的〈草莓芙蕾雅夏洛特〉以手指餅乾圍邊，海綿蛋糕為底，加上法國特有的BAVAROISE(奶香蛋黃餡)，口感近似慕斯，再擺上滿滿的草莓與鮮奶油製成香緹點綴。（圖／Paul台灣）

Paul的〈草莓閃電泡芙〉是以菠蘿酥皮製作，一次滿足香、酥、脆與甜酸滋味。（圖／PAUL Taiwan）

台北凱撒飯店的〈草莓果漾雪戀〉，使用日本進口的金玫瑰麵粉製成口感輕柔蓬鬆的戚風蛋糕體，搭配絲滑順口兵庫縣中澤鮮奶霜與新鮮草莓點綴。（圖／台北凱撒飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店_ The Cake Room推出的「無盡之愛」，為草莓巧克力蛋糕。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

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