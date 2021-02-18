現代人怕曬太陽，把紫外線視為頭號敵人，不少愛美的女性則怕曬黑，更有不少人擔心過度曝曬會造成皮膚癌。但其實曬太陽的好處多多！擁抱陽光不僅能增加免疫力、抗憂鬱，同時也能增加身體所需的維生素D，然而一年365天、一天24小時中，到底什麼時候最適合曬太陽，如何才能曬得剛剛好呢？

台北榮民總醫院皮膚部主治醫師陳志強表示，一年四季並無哪個季節最適合陽光曝曬，因每個國家所處的緯度及氣溫不同，像是住在赤道或中東、沙漠地區的人，不見得都會陽光曝曬過度；居住在高緯度地區、冬季幾乎沒有陽光的人，國外研究發現，這些人的體內維生素D濃度也正常，因此，很難說有一個全世界通用的標準日照指引。

人體內維生素D的累積原理，就像北極熊需要冬眠一樣，但後者的食物攝取多在夏季完成，先天身體構造因素可讓體內食物被儲存下來，甚至還能撐過一整個寒冷冬季，不會挨餓受凍死亡。

雖然低緯度的台灣地處於亞熱帶，陽光很充足，但陳志強說，上午10時到下午4時的紫外線最強烈，不適合曝曬，應該要避開這段期間。若無法每天進行全身日光浴，其實每天讓四肢曝曬10-15分鐘，就已足夠人體所需的維生素D，也不鼓勵額外再多曬太多，以免造成健康的危害。

大體而言，曬太陽並無特別禁忌，任何人都能適度曝曬紫外線，除非本身患有皮膚癌的人，就最好別暴露在紫外線下。

若想曬太陽又怕曬傷，陳志強建議，民眾出門前可做物理性及化學性防曬，其他包括戴帽子、撐傘、穿著輕薄透氣衣物，必要時可配戴太陽眼鏡，不僅能避免陽光直接火吻肌膚，同時還能保護眼睛，減少紫外線誘發白內障或黃斑部病變產生。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)