歐洲IDM大廠恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）17日發布新聞稿指出，受到美國德州大雪影響，恩智浦位於美國德州奧斯汀（Austin）晶圓廠因為惡劣氣候衝擊，在當地的營運受到影響暫時停產，並已通知受影響客戶供應可能中斷。

德州奧斯汀地區公用事業供應商，會優先提供電力給住宅區與醫療、安全等民生相關領域，電力和天然氣供應商因而暫時停止對三星、恩智浦等位於奧斯汀的半導體廠提供電力，要求恩智浦兩座位於奧斯汀的晶圓廠停產。

恩智浦表示、已直接通知受影響客戶供應可能中斷。恩智浦營運執行副總裁David Reed表示，恩智浦正密切監控情勢、將盡快恢復奧斯汀廠的運作。

David Reed表示，恩智浦正努力讓奧斯汀廠維持在安全狀態、以便在營運重啟後，提供高品質與可靠的供應。必要的公用事業服務恢復供應後，恩智浦的營運團隊將能夠評估停產的影響，以及何時可以恢復全面生產。至於恩智浦德州以外的所有旗下晶圓廠，處於全面運轉狀態。

(工商 )