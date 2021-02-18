台中喝醉大媽狂盧外送員要吃PIZZA 遭拒竟破音狂喊：你侮辱我

台中一名外送員日前在街上遇到酒醉的一對男女，對方女子吆喝他幫忙送PIZZA遭婉拒後，竟出腳踹倒機車，甚至動手攻擊，眼見外送員拿出手機錄影，她甚至當街大喊「你強姦我、你侮辱我」數十次，而身旁的友人則因出手攻擊不慎跌到，頭部、手部出現大片血跡，最後警方到場控制秩序，才結束這場鬧劇。

一名外送員在臉書「爆料公社」發文表示，他日前在台中某街上外送比薩時，遇到2名喝醉的男女，其中一名大媽看到他手中的食物竟大聲嚷嚷說也要吃，並要求他幫忙外送，他則耐心解釋要由手機APP下單才行，對方卻開始不滿並嗆聲，甚至一怒之下把他的外送機車踢倒，一度還動手想搶他正在錄影的手機。

台中一名外送員日前在街上遇到酒醉的一對男女，對方女子吆喝他幫忙送PIZZA遭婉拒後，竟當街大喊「你強姦我、你侮辱我」數十次，一旁的友人也出手攻擊。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

女子一怒之下把他的外送機車踢倒，最後警方到現場壓制住2人。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該外送員看到被踢倒的機車，要求喝醉女子賠償，沒想到對方還出手抓住他的手，他揚言要提告傷害，對方則用台語說「我如果打你，我被車撞死」；該大媽之後指著旁邊的友人說「他是律師」，眼看外送員態度強硬，最後竟當街大喊「你強姦我」，一連喊了數10次，連一旁喝醉的友人也出手攻擊，導致自行跌倒受傷，有人不斷對外送員說「你現在想要怎樣」，並不斷向前逼問、用手擋住鏡頭。

警方之後趕到現場，對喝醉的2人大喊後退，該大媽還不斷向警方控告該外送員「他侮辱我、他騷擾我」，2名員警試圖平息友人怒氣，最後出手壓制；警方事後詢問外送員怎麼回事，外送員則說2人一直要求他外送比薩，要求不成竟出手攻擊，而友人過程中自行摔倒，頭部、手部出現血跡。目前警方已介入此案。

(中時新聞網)