台南一名吳姓直播主，去年在臉書直播精品網路拍賣時，因當場擺放500萬元現金與名錶，而且身上還掛著大批金項鍊，一名李姓男子觀看後竟然興起行搶念頭，召集4位友人在網路搜尋到直播工作室地址後，共同持刀及電擊棒闖入工作室行搶，但吳姓直播主與女友機警反鎖在房內，5嫌分文未得後逃逸。台南地院依侵入住宅強盜未遂罪分處李男等5人4年4月至3年6月不等徒刑。

根據判決書記載，李姓男子去年5月觀看吳姓直播主在臉書所經營「彰化某直播粉絲團」之網路直播拍賣，見現場擺放500萬現鈔、名錶，竟起盜心，上網搜索查詢得知直播室位置在臺南市，先前往現場確認屬實後，找了四名友人共同持刀前往直播室行搶。

李男等人在吳姓直播主住家外守候，等到吳與其女友返家開門時，立刻下車尾隨二人進入住宅，吳姓直播主與其女友見狀立刻緊急逃入2樓直播室房間內並將門反鎖，李男見無法立即取得錢財，唯恐延宕時間事跡敗露，隨即指示同夥逃離。吳姓直播主報警後，經警調閱上址住家及相關路口、國道一號新營服務區監視錄影畫面，陸續逮捕五名嫌犯。

根據吳姓直播主證稱：他在臉書經營「彰化某直播粉絲團」網路拍賣，賣一些精品、香水及包包。案發當時他跟女友剛開車回到家，車停在門口，一進去後，要把鐵捲門拉下時，對方的車就開過來，4名男子下車，有人用手阻止鐵捲門往下，然後該4名男子闖入住家屋內。

吳姓直播主描述，他看到其中2個人拿刀，立刻拉著女友衝上2樓躲入直播室將門反鎖，搶匪不斷在外撞門、拍門，但進不來後就離開現場。事後看監視器畫面，發現他們是分持刀械、電擊棒、疑似槍枝及束帶闖入屋內，其中1名男子還揹了1個空的大背包，過程中他們均無說話，也沒有叫囂，不像是來尋仇，應該是來搶錢，因為直播室當晚約8時30分開始直播，那時剛好播完，直播時台前放置約500萬元，還有勞力士、香奈兒名錶等貴重財物要供抽獎，這些物品在粉絲專頁都有貼文預告。

被告的李嫌等5人則坦承，案發前一天晚間有共同前勘察環境，因該處鐵門未開而作罷，等到隔天再度與其他四位被告再度前往，分持刀械、電擊棒、不明槍枝等具攻擊力之兇器闖入行搶。台南地院認李姓男子等5人犯結夥3人以上攜帶凶器侵入住宅強盜未遂罪，分處4年4月至3年6月不等徒刑，可上訴。

(中時新聞網)