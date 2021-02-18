【愛傳媒黃珊珊專欄】去年我到市府工作不到半年，就發生松榮公園與捷運雙連站線形公園改造居民抗爭的問題，有些民眾對於市府公園設計鋪面過多減少綠地有很多意見，我因為接觸許多專業團體的老師，所以自告奮勇出面了解他們對於公園設計的意見，剛開始大家都對市府的溝通很有意見，最後大家都放下成見，松榮公園與捷運線形公園，在工務局與里長與居民以及學者專家共同的努力之下達成共識，算是非常成功的公民參與公共建設的修正，我覺得如果事先可以更好的溝通，還可以節省更多的社會成本！

其中捷運雙連站最棘手的是民生西路45巷兩側的攤販，他們已經在那裏擺攤幾十年，非常的雜亂，東側有店家延伸佔有道路的攤販，西側則是佔有道路及公園的攤販，去年我們因為要整建線形公園，必須圍籬施工，讓西側攤販先行退場，等到完工再讓他們透過攤販精進計畫納管，當時我一攤一攤親自去告訴他們市府的計畫，現在可以回來擺攤，每個人都非常珍惜這個機會！

攤販精進計畫是對於長期存在的無照攤販市集進行納管，第一個案例是公館水源市場兩側夜市，他們至少擺了幾十年，我念台大時就常常去逛，市府納管「管人、管地、管秩序」，馬路必須空出三米五以上的通道供消防通行，地上畫上藍色虛線規定擺攤位置，成立自治會清楚造冊列管每一攤位，在一定的時間與區域，他們可以安心地做生意，但是要配合市府政策並且須加裝靜電除油煙機與油脂截留器，不可以排油煙也不能亂排油水，還要配合無現金交易的政策，攤販們都非常配合，我們的信念是：台北要改變成為一個文明的城市！

現在艋舺夜市、華西街廣州街與梧州街夜市也都完成納管，慈聖宮與士林夜市也將完成納管，南機場與延平北路三段夜市正在改造，要在邊境開放之前，讓這些攤商改頭換面，用新的面貌面對外國觀光客，因為他們代表著台北的美食文化！今年我們還會改造更多夜市與市集，給台北市民更安全衛生的生活環境！

我想說的是，政府應該正視面對各種難題，解決問題而非視而不見！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)