【愛傳媒陳朝平專欄】大年初三，丈母娘瀟灑地走完了百年人生，駕鶴西歸極樂世界，我和妻趕到安養中心，瞻仰她老人家遺容的那一霎那間，雖有不捨，心裡頭卻也浮起如釋重負的感覺。

說如釋重負，或許有些不孝，卻是實話。重負，部分來自於財務，更多的重負來自於心理。

我們這一代年輕時，台灣經濟社會由篳路藍縷走進小康，保險的概念和制度剛剛引進台灣，上一代長輩的理財概念多還停留在標會、買股票，最多是買張帶有儲蓄概念的壽險保單，基本上都沒有醫療保險的概念，即使有，往往已超過投保年齡的上限，成為「無保高齡族群」。

健保開辦後，無保的高齡長輩平日遇到小病痛，或是慢性疾病，健保給付還能支應，一旦碰上了重大傷病需要長期照顧，一般中產家庭的財務就難免捉襟見肘了！（按，國民黨執政期間，開辦健保，可謂功德無量！）

丈母娘正是典型的無保高齡族群。2002年，高齡80的丈母娘中風，導致半身癱瘓，19年來，食衣住行、連同外籍看護的支出、安養中心的費用、全是妻在支付，這對屆齡退休的我們夫妻倆，財務負擔，無形中自然增加了不少。

更多的負擔是心理上的負擔。

且不說中風後的丈母娘，脾氣日益古怪、疑心病越來越重、加上語言能力逐漸退化到只能用母語、也就是家鄉的土話溝通，稍有不順心，加上聽不懂她的言語和意思，家人的情緒便容易失控。也因此，丈母娘晚年中風後，我特別能體會「久病無孝子」的意思。

除此之外，領取慢性病處方簽和藥品、成天擔心她老人家不聽勸、不肯乖乖做復健、外籍看護照顧不周、不小心跌倒、營養不良、甚至是再次中風等等，都很讓人揪心。親戚族繁不及備載的家族，還得防著某些尖酸刻薄親戚的流言蜚語，這些，都是另類的心理負擔。

丈母娘中風，罪不在吾妻，妻代替兄長奉養身障老母19年，母親百歲高壽辭世，再也沒有人膽敢發出怨懟之聲，妻的財務壓力、心理壓力頓減，豈不是如釋重負？

對中風身障19年的丈母娘而言，健在時，我們夫妻倆無愧於她，兩個外孫承歡膝下，如今，她拋下殘缺的臭皮囊，放下人間諸般痛苦與罣礙，不也是如釋重負嗎？

昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生。丈母娘仙逝，我無哀傷，只有不捨，友人遠端默念阿彌陀佛、節哀順變的問候與安慰，我們坦然接受。

19年來，奉養丈母娘的親身經驗，讓我對台灣早已高齡化社會的長照與福利需求，不能不格外留意、格外思索。隨手摘出平日的一些念想，聊供交流。

一、都說「家有一老，猶有一寶」。老而健康，才是家中寶；否則，家有一老，是甜蜜又惱人的負擔。

二、所謂健康，不只是指身體健康，更是心理健康。已故的立法院長劉松藩常言：「精神健康、身體愉快」。誠哉斯言。

三、前不久，政大長老盧治楚學長貼文，提及「無齡感」一詞，吾輩初老理應謹記在心，方能快樂過日子，不給兒孫添麻煩。

四、都說台積電是護國神山，實則，健保制度才是護國神山。仔細思索，全民健保的概念，才是真正讓台灣渡過SARS危機，讓人們無懼於新冠肺炎的幕後功臣。（大陸的醫保和免費收治新冠肺炎患者也有異曲同工之妙）

五、健保之外，自費的醫療保險還需推廣普及。庶幾未來的高齡人口不至於給下一代子孫增添麻煩和負擔。

六、依賴外籍看護的長照制度必須改弦易轍。至少，目前必須提高外籍看護的待遇，免除她們遭受剝削，畢竟，許多外籍看護是在替代我等孝順父母。

七、長照制度的變革，無論速度、幅度皆嫌不足。台灣少子化的趨勢改變不易，未來，家庭長照越來越不可能，機構長照所需的人力資源必須及早規劃。

八、人工智慧型的醫療及長照機器人或許是必然的趨勢。台灣是資通訊大國，應未雨綢繆。

九、醫療產業和長照產業是將成為未來台灣乃至於全球產業重鎮，GDP的佔比勢將大幅增加，而其所帶來的乘數效果，也將非常可觀。

十、生老病死，人生必經，也是國之大事。然而，今天我們經歷的生老病死過程，特別是人生最後一程，繁文縟節仍多。

身後，我願化做一坯灰燼，復歸塵土，樹葬、海葬皆無不可。子孫賢孝，亦可將我骨灰與土壤混和，做成盆栽，常相左右。此計，或可開闢殯葬文創的風氣之先呢！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)