扯！一名女網友分享，媽媽買刮刮樂共中600元，拿去投注站兌獎，店員快速用眼睛掃過後說，這張中100元，另一張沒有就把它丟進回收箱，但因媽媽很肯定另一張有中500元，請店員再確認，對方卻堅稱沒有，還弄得像是媽媽硬拗，最後雖有拿到錢，但心情都不好了。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文分享，媽媽16日晚上到台中太平某投注站兌獎，兩張刮刮樂分別中了500和100元，未料店員卻用眼睛掃了一眼，把中了100元的彩券放櫃檯桌子，500元的丟進回收箱，然後告訴媽媽她只中了100元。

女網友指出，媽媽見狀立刻表示另一張有中500元，結果店員聽了卻堅持說沒有，還從回收箱中隨便拿一張沒有中獎的彩券給媽媽看，但因為媽媽在家對獎時，還有傳Line請她幫忙確認是否中獎，而她當時還特意圈起來告訴媽媽一共中了600元，因此媽媽非常確定自己有中獎。

女網友表示，媽媽將對話中的照片給店員看，但對方竟質疑說：「妳會不會把彩券放在家裡了？要不要先回去問家人？」後來甚至還當著許多人的面不耐煩地吼道：「她就只有中100，一直說還有500。」搞得好像是媽媽硬要拗她500塊一樣！

女網友也說，店員說隔天要請店長調閱監視器，但媽媽堅持不離開現場，因為只要走了500元就飛了，同時也要求店員再次找回收箱，結果神奇的事情就發生了，那張500元的彩券找到了，而店員仍舊沒有道歉，只將500元拿給媽媽後就繼續忙了。

女網友透露，500元的金額不多，但就是中獎的喜悅而已，但這個小確幸卻因為店員的粗心而變得烏煙瘴氣、非常掃興，因此奉勸大家刮刮樂中獎，務必要求店員刷過條碼確認有無中獎再丟掉。

許多網友看了覺得店員的做法實在很奇怪，「店員的做法怪怪的」、「正常都要掃過QR碼不是嗎？沒掃就說沒中真的怪怪的，根本想A走吧」、「感覺有點故意！幸好媽媽沒有離開現場，也還好有line問你有照片存證」。

貼文也釣出許多苦主，「真的會這樣！我爸也遇過！差點被凹錢」、「前幾年也碰過，明明就有機器可以嗶、都不嗶、都要用眼睛看呼嚨過去、現在我都會叫店員經過機器」、「今年我也遇到這種爛招數、還好我有問，所以她們後面有拿去嗶」。

後來原PO也更新貼文分享後續，彩券行的老闆已與媽媽聯絡並道歉，也承諾會再好好教育店員，而媽媽也原諒對方了。但還是要提醒大家，彩券中獎之後一定要請店家掃過條碼再丟，別讓財神爺與自己擦肩而過。

(中時新聞網)