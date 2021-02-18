2021年開春，政壇的大事便是資深媒體人趙少康重返國民黨，表態問鼎黨主席、爭取參選總統。對此，國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮觀察，趙少康願重返國民黨是好事，但他在地方跑，發現很多基層對趙少康很陌生，若趙要重回政治圈，一定要贏得回黨內的信任和民眾的期待才是。

國民黨主席將在7月改選，已成為政壇熱門話題，目前僅趙少康正式表態參選。曹桓榮17日接受港媒《中評網》訪問時表示，他在地方上跑，發現很多基層和民眾對趙少康頗為陌生，儘管趙在媒體圈的聲望無庸置疑，但其過往在政治或行政上的表現，早已被人淡忘，且現在很多年輕人對趙的印象也停留在「媒體人」、「政論主持人」的印象上，因此，趙必須跟黨員、跟民眾重新建立信任感。

曹桓榮認為，趙少康個人的學識涵養、國際兩岸和民生議題上的專業度不容置疑，但趙重回政治圈，勢必衝擊既有生態，趙少康要如何贏得黨員信任，擴展期待值？也是趙要自身努力開拓證明給大家看的。

曹桓榮也對趙少康參選黨主席資格是否符合表達自身的看法，他認為，還是要看黨內機制，只要能立大家都能遵守的黨規，任何人要參選就不會有意見。用制度去進行規範，就不會再傳出「因人設事」的爭議，也令人信服。

(中時新聞網)