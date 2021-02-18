台股新春第二個交易日，加權指數開在16,366.23點，台積電（2330）開在664元，但隨即呈現小跌，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）、聯詠（3034）等，股價也在平盤下震盪，但航運股表現強勢，帶動指數早盤呈現小漲。

美股在電信巨擘Verizon Communications Inc.、石油巨擘雪佛龍跳漲的帶動下，道瓊工業平均指數再次創下歷史收盤新高，但科技類股走勢疲軟、通膨隱憂仍壓抑股市。

美道瓊工業平均指數17日上漲0.29％（90.27點）、收31,613.02點，創歷史收盤新高。那斯達克指數下跌0.58％（82點）、收13,965.50點。費城半導體指數下跌1.87％（60.68點）、收3,178.24點。

富邦投顧指出，美股年節期間表現強勢，激勵台股年後紅盤大漲再創新高，半導體、塑化及航運等表現強勢。在日指標走揚上攻，加上量能同步放大下，多方氣勢旺盛，有利啟動紅包行情。

在操作策略上，台股反彈創高，多方氣旺。操作上，短打聚焦法人布局且資金集中人氣題材股；線型偏弱、法人賣超股及財報展望保守股，建議逢彈減碼。

選股方向有二，分別是1、營運展望正向，電動車相關的被動元件及零組件股。2、受惠漲價趨勢的記憶體股、5G物聯網商機股及運價指數上漲的航運股，可以留意。

(工商 )