立陶宛政府以國家安全為由，已禁止機場使用中國的同方威視子公司生產的行李掃描設備。

「華爾街日報」去年6月報導，美國正試圖召集歐洲國家政府封鎖同方威視，這家中企製造的貨物、行李和乘客掃描系統正變成整個歐洲港口、邊境通道和機場固定裝置。

立陶宛政府去年承諾支持台灣「捍衛自由」，上週僅指派交通部長參與中國與17個歐洲國家領袖間的視訊高峰會，會中明顯表達對中國政策的關切。

在立陶宛政府閉門會議後，總理發言人表示：「我政府決定，這項合約不符國安利益。」

根據立陶宛法律，若發現不利國家安全，將允許政府禁止諸如機場管理局等戰略性企業簽署合約。

波羅的海通訊社（BNS）指出，美國駐維爾紐斯（Vilnius）大使吉克瑞斯特（Robert Gilchrist）稍早對報導稱立陶宛考慮禁用同方威視設備表示歡迎。

根據波羅的海通訊社，同方威視荷蘭子公司表示，掃描設備將在波蘭生產，對立陶宛的關切並不理解。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1100218

(中央社)