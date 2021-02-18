隨著美國總統拜登恢復所謂的「四方安全對話」（Quad），華府宣布明天將與澳洲、印度、日本舉行會談。美方這一步等於是不理會中國日前的警告。

法新社報導，美國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將在線上與3國外長開會，討論議題將包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以及氣候變遷。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天告訴媒體：「與諸位外長進行四方安全對話，在推動自由開放印太的這項共同目標、在因應現今各項明確挑戰上，都極其重要。」

四方安全對話是2007年由時任日本首相的安倍晉三所成立。鷹派人物安倍欲尋求夥伴來抗衡崛起的中國。

澳洲和印度最初對於對抗中國抱持審慎態度，但兩國與北京當局關係惡化後，四方安全對話模式近幾年來有擴增之勢。

美印日澳去年11月在孟加拉灣和阿拉伯海舉行四方海軍演習，澳洲為逾10年來首次參加，在演習前數週，布林肯上一任的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）剛與其他3國外長在東京舉行會談。

中國官媒「環球時報」（Global Times）本月稍早警告拜登，恢復四方安全對話將會是「嚴重失策」，說拜登試圖阻擋中國支配地位，恐將引發與北京當局的「激烈策略衝突」。

環球時報的一篇專家評論更特別對印度施壓，暗示印度有權終結四方安全對話，並建議印度「切勿將自身綁死於美國的反中戰車」之中。

路透社報導，美國總統拜登已經講明，與盟國密切合作會是他對中的重要策略，還說美國會致力於「在競爭中勝過」中國。

此外，拜登上週與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話時，同意透過四方安全對話來增強印太安全。

(中央社)