美國10年期公債殖利率自2020年12月站穩1%，一月份北美債券型基金流入逾623億美元。在聯準會低利率且持續紓困的狀態下，殖利率還能維持在一定水平，甚至從近三個月觀察有往上的趨勢，投顧法人研判，此一現象透露市場預期整體經濟變好、通膨升溫等因素所導致。

殖利率上升，代表每年美國政府須支出的利息費用將隨之增加，對於日益龐大的美債來說並不是件好事。大姆哥投顧認為，未來幾個月美國的財政政策保持寬鬆，似乎是必然的結果，這對於資本市場是個好消息。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，2020年的挑戰已凸顯出新興市場的結構性優勢，預示著該市場將迎來前景看俏的2021年，目前新興市場本益比相對於美股的折價來到近20年的低點，看好新興市場企業獲利及股利水準超越美國，且在超級寬鬆貨幣政策及實質負利率下美元欲強不易，皆有利新興市場吸引資金進駐。

(時報資訊)