電源雙雄—光寶科(2301)及台達電(2308)受惠於NB及宅經濟等需求穩定，今年第1季營運均可望優於去年同期，呈現淡季不淡。

居家工作、線上教學及宅經濟相關需求因全球新冠肺炎疫情延燒持續強勁，且電動車滲透率快速提升，降低了第1季傳統淡季的衝擊，讓台達電及光寶科第1季營運淡季不淡。

受惠於核心事業終端市場需求穩定，光寶科不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業以及自今年起不列入合併財報之閎暉實業，自結1月全球合併營收為140.77億元，月增6%、年增39%。

就各產品來看，資訊及智慧周邊部門營收佔比達55%；其中，筆記型電腦及遊戲類電源產品需求成長、鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升以及雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及智慧周邊部門營收年增逾20%；雲端及物聯網部門營收佔整體之25%，其中，雲端運算、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品以及伺服器機殼出貨持續成長帶動雲端及物聯網部門整體營收年增約30%；光電部門營收佔比為20%；受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上LED車用照明產品出貨增加，光電部門營收較去年同期成長逾20%。

台達電因NB、電動車、伺服器、被動元件及IA等需求穩定，營運呈現淡季不淡，1月合併營收為251.15億元，月減6.7%，但年成長29.9%，創下歷年同月新高。

就三大業務範疇來看，電源及零組件約佔1月營收61%，基礎設施約佔24%，自動化約佔15%。

光寶科表示，目前IT、遊戲機、NB、電競、伺服器客戶訂單穩定，預估第1季營運可望遠優於去年同期，法人預估，光寶科第1季業績可望較去年同期兩位數成長。

台達電表示，由於遠距生活、宅經濟相關及電動車等客戶訂單狀況不錯，且去年同期基期較低，今年第1季營運可望優於去年同期。

(時報資訊)