歐股周三從近一年高點回落；投資人對通膨可能上升和公債殖利率上升的擔憂，引起對風險資產的拉回；Gucci母公司開雲(Kering)因銷售下滑而領跌。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌3.10點或-0.74%，為416.10點。英國中型股指數FTSE 250下跌1.3%；數據顯示英國一月通膨略高於預期。

近期出現通膨可能上升，以及公債殖利率上升，投資人認為主要國家央行可能會縮減貨幣政策，此進而拖累到風險驅動的資產。

布萊德(Blackrock)分析師指出，低利率機制的持續不僅取決於貨幣政策，也取決於對政府債券感知到的安全性；即使政府能寬容於較高的通膨，市場最終也會要求政府債券較高的溢價。

對通膨上升的押注，推升德國債券殖利率來到近一年高位；美國債券殖利率也來到類似情形。

法國開雲集團跌7.15%，報524.9歐元，表現在歐股墊底。主力品牌Gucci去年第四季銷售大跌10.3%。更寬廣的歐洲零售指數跌3.1%。

Lucky Strike製造商英美菸草跌3.9%，即使該公司報出優於預期的年度獲利。

德國妮維雅(Nivea)製造商Beiersdorf跌5.9%，該公司宣布，即使銷售上升，不預期在2021年獲利出現復甦。

瑞典雲端運算服務供應商Sinch大漲11.9%，表現居冠歐股；Sinch同意以11.4億美元買下美國通信服務商Inteliquent。

追蹤原油市場好行情，石油天然氣股為周三少數上漲部門。

(時報資訊)