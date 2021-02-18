美股消息面：

1.美國2020年12月企業庫存月增0.6%，預期值增0.5%。美國元月工業生產月增0.9%，預期值增0.5%，同時，製造業產出月增1%，預期值增0.7%。美國元月零售銷售月增5.3%，遠超預期值增1.1%。

2.寒流持續癱瘓美國德州，卻推升國際油價上漲近2%。紐約期油收高1.09美元或1.8%，每桶為61.14美元，再創13個月收盤新高。倫敦布蘭特期油收漲99美分或1.6%，每桶為64.34美元。布蘭特盤中一度觸及64.74美元，創13個月新高。

3.國際金價連五日走弱，並創三個月以來最低。紐約4月期金收跌26.2美元或1.5%，每盎斯為1772.8美元，盤中最低曾見1768.55美元，是2020年11月以來最低價位。現貨金一度每盎斯為1772.58美元，跌1.2%。連跌5日亦創2020年3月以來最長天數。

4.美國經濟數據較預期佳，市場將現通膨，美元匯價走高。ICE美元指數一度報90.933，升0.25%。日圓兌美元最高見106.21，是2020年9月以來最強，一度報105.88。歐元兌美元貶0.6%至1.2。英鎊兌美元貶0.3%至1.39。

5.比特幣在紐約交易時段，第一次漲破5.2萬美元，再創歷史新高價，目前也在5.23萬美元以上價位。彭博社表示，比特幣漲勢不見稍有減弱跡象。

(時報資訊)