英國今年起正式脫離歐盟後，新貿易協定尚未完全搞定，首相強森(Boris Johnson)又急著由美國前總統川普(Donald Trump)手中接棒圍堵中國大陸旗手，加上變種病毒株帶來的疫情，經濟出現危機。智庫決議基金會(Resolution Foundation)調查顯示，預計有260萬英國人會在未來3個月內失業，這相當於該國8%勞動力。

決議基金會高級經濟學家康米廷(Nye Committing)說：「雖然英國經濟前景終於好轉，工作不安全感仍然很高，特別是長期無業或目前正處於休假狀態的人。他們可能失去工作相關技能並錯過收入增長。」

260萬包括已經被告知要被裁員者，此外年輕人、低收入族群面臨風險最高。分析也發現，過去6個月約有200萬勞工被裁員或被迫休無薪假。另項英國商會(British Chambers of Commerce)調查顯示，如果政府援助計畫結束，接受該組織調查的1100家企業有1/4會推進裁員計畫。英格蘭銀行(英國央行)則預測，到今年第3季，失業率會由目前5%升至7.8%。

英國已經啟動疫苗接種計畫，根據實際上相當於副首相的首席大臣、外相拉布(Dominic Raab)說法，目標是9月前讓所有成人打完第1劑。拉布還表示，希望1月因疫情啟動的防疫封鎖令能在3月鬆綁，好讓經濟復甦。決議基金會調查也指出，只要解除鎖定，大部分經濟活動與勞動崗位都會迅速恢復。

儘管1月1日起英國如願脫離歐盟，並簽訂了大部分領域雙邊協定來保留原有經貿關係，但最關鍵領域、也是英國經濟成長引擎金融服務業卻未能達共識。歐盟希望所有以歐元計價資產都改到歐陸交易以方便監管，合理要求也被英國指責是惡意挖牆腳。

根據統計，阿姆斯特丹金融市場個交易平台今年1月每日交易額92億歐元，較去年12月英國留在歐盟最後1個月，成長超過4倍，也超過倫敦今年1月每日86億歐元數字，已經取代倫敦成為歐洲最大股票交易中心。

強森圍堵北京當局計劃也受阻。英國主辦今年6月11至13日G7(七大工業國組織)會議，原本邀澳洲、印度、韓國，要組成D10(民主十國)來呼應美國總統拜登(Joe Biden)所提出民主國家峰會構想，但由於G7歐陸3國德國、法國、義大利不願因新成員加入削減歐洲影響力和過份針對中國，因此計畫被迫中斷。

此外，倫敦與北京正因互相撤銷對方媒體落地播放執照、英國前殖民地香港問題，以及英國宣布派軍艦參與今年美日在東海的聯合軍演，關係緊張。

(中時新聞網)