29歲男星王大陸因演出電影《我的少女時代》迅速竄紅，讓他擁有超夯人氣，王大陸近年則把演藝重心轉往大陸，而王大陸近日登上陸綜《快樂大本營》，與新生代女星李沁古裝電視劇《狼殿下》，當兩人演情境劇時，王大陸卻因從背後環抱又搓李沁手臂，而遭酸是在吃豆腐，對此，王大陸和李沁也陸續回應了。

王大陸和李沁近日登上陸綜《快樂大本營》，兩人在節目中飾演在「寒冷天氣中的情侶」，只見王大陸很自然地從背後環抱李沁，打開外套包住李沁，王大陸還用手搓李沁的手臂、臉貼李沁臉頰，王大陸也依情境問李沁：「還冷嗎？」李沁反問：「想喝什麼？」王大陸則解開外套、把她擁入懷中說：「呵護你」，王大陸開撩情話無極限，讓全場都嗨翻，不過李沁的表情似乎有些尷尬。

李沁、王大陸都在深夜發聲。（圖／取材自李沁微博）

同時，王大陸也遭網指動作太親密了，還遭嗆是在吃豆腐，對此，王大陸今（18日）凌晨則在微博表示：「兩個演員應節目組要求表演『寒冷天氣下的情侶』」，強調兩人只是完成應做的工作「希望有心人不要妄自揣測，浪費了大家的關注，深感抱歉。」

王大陸2015年以電影《我的少女時代》的男主角「徐太宇」，而打開知名度。（圖／本報系資料照片）

李沁隨後也轉發王大陸微博，並寫下：「演的挺好，狼仔挺暖」，簡單8字力挺王大陸。其實30歲的李沁是近年人氣很夯，她在2018年以宮廷劇《如懿傳》飾演後宮第一美人「寒香見」爆紅，並在近年陸續演出《慶餘年》、《錦繡南歌》、《狼殿下》，演藝成績相當亮眼。

李沁在2018年以宮廷劇《如懿傳》飾演後宮第一美人「寒香見」爆紅。（圖／取材自如懿傳微博微博）

(中時新聞網)