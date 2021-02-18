髖關節是人體最大關節，活動度很大，當髖關節受損時，行動會受到限制，生活品質也大受影響。中國醫藥大學附設醫院骨科洪誌鴻醫師指出，髖關節受損時，最常見的表現是活動角度會受限且沒辦法負重。

「當膝關節出問題時，患者的膝關節不太能彎曲，但是可以坐或站，」洪誌鴻醫師說，「但當髖關節出問題時，就很麻煩，由於髖關節旋轉角度受限，使得患者無論坐或站都很不方便，對日常生活的影響更為嚴重。」

髖關節受損最常見的原因是年紀大導致關節退化、軟骨磨損，另外還有創傷和股骨頭壞死。髖關節是由髖臼與股骨頭所構成，股骨頭像顆圓球，裝在髖臼裡。當股骨頭的血液循環變差，股骨頭可能壞死。壞死之後的股骨頭會漸漸被身體分解、吸收，而漸漸變軟、崩塌，無法支撐體重。

股骨頭壞死的危險因子有很多種，包括飲酒過量、長期服用類固醇、紅斑性狼瘡、潛水夫病、骨折等，但是也有部分患者無法找到明確的原因。洪誌鴻醫師說，「年輕人也可能出現股骨頭壞死喔，我曾經替二、三十歲的患者換過人工髖關節，非常年輕。」

●髖關節受損，不能單靠止痛藥，建議及早治療

髖關節受損時的治療方式有藥物、復健、手術。洪誌鴻醫師解釋，因為患者容易疼痛，所以會使用消炎、止痛藥物。復健的部分主要針對功能性問題，例如髖關節活動角度受限、沾黏，可以利用復健幫助關節伸展。

如果髖關節的結構出現變化，骨頭明顯損壞或崩塌，關節無法順利滾動，就要考慮動手術換人工髖關節。

「部分患者常會問說，能不能吃止痛藥，勉強能過日子就好？」洪誌鴻醫師說明，「千萬別以為吃吃止痛藥就好，因為股骨頭受損變形後，若在髖臼裡轉動，會持續磨損、造成破壞。髖臼的骨頭其實很薄，如果一直磨、一直磨，就會越磨越深，可能影響未來手術的進行，甚至磨穿骨頭。患者最好能與醫師好好討論，若須手術不能拖，要及早接受治療。」

●疼痛較少、恢復較快的前側入路人工髖關節置換手術

髖關節的活動度很大，其周圍被層層肌肉所圍繞。傳統人工髖關節置換手術會先將肌肉切斷，然後把附著在骨頭上的軟組織剔乾淨，露出骨頭，接著將髖關節裡的股骨頭脫臼出來。截斷損壞的股骨頭，並替換人工股骨頭後，再裝入髖臼裡。最後需要一一縫合截斷的肌肉，把傷口關起來。

洪誌鴻醫師說，「截斷這些肌肉，對患者而言是種傷害，術後疼痛比較厲害。」近年來發展出來的前側入路人工髖關節置換手術（Direct Anterior Approach），是在皮膚劃開看到肌肉後，不要直接切斷肌肉，而是把肌肉撥開，利用縫匠肌與闊筋膜張肌之間的縫隙，進行人工髖關節置換。手術過程中，醫師盡量減少對肌肉、韌帶等軟組織的傷害。

疼痛較少、恢復較快的前側入路人工髖關節置換手術。(圖/照護線上提供)

和傳統手術相比較，前側入路人工髖關節置換手術的傷口較小、術中失血量較少、術後需輸血的比例較低，且術後疼痛較輕、恢復期較短、住院天數較少，行走步態也較為穩定。

洪誌鴻醫師解釋，因為患者術後能夠較早下床活動，可以開始進行復健，也能預防因為長期臥床所衍生的併發症，諸如下肢深部靜脈栓塞、肺栓塞、褥瘡、肺炎等。下肢深部靜脈栓塞可能導致肺栓塞，讓患者忽然喘不過氣，是相當致命的併發症。

傳統人工髖關節置換手術是讓患者側躺，因為另一隻腳處於彎曲的狀態，換上人工關節後，不容易比較雙腳的長度，術後可能出現長短腳；前側入路人工髖關節置換手術是讓患者平躺，較容易評估雙腳的長度。

除了需要進行骨移植或病態性肥胖的患者，絕大部分病人都可以使用前側入路來進行人工髖關節置換手術。術後有人可能出現大腿前側麻木的現象，但一段時間後會漸漸恢復。

「我昨天剛替一位83歲的患者做前側入路人工髖關節置換手術，麻醉恢復之後，就開始下床活動。」洪誌鴻醫師分享，「今天早上查房，患者自己說，『好像沒什麼事，可以回家了！』」

「部分患者會因為擔心術後疼痛而遲遲不願意接受手術，但一直延誤治療，反而可能造成更多問題。」洪誌鴻醫師說，「例如損壞的髖關節若持續磨損，骨頭磨掉了，患者就會出現長短腳。另外是髖臼的部分，若磨損嚴重，也會影響手術進行。因為術中需要用器械將髖臼打磨成一個真圓，才有辦法裝入髖臼杯。患者髖臼越圓，就能在損失最少骨頭的狀況下完成；當患者的髖臼磨損嚴重，便需要磨掉更多骨頭，髖臼也較容易鬆脫，這些都是拖太久、延誤治療所造成的問題。」

●貼心小提醒

人工髖關節置換手術已有數十年歷史，是相當成熟的治療方式，洪誌鴻醫師強調，各種器械與前側入路手術技術的發展都是為了提升治療品質與患者的預後。

患者最好能與醫師詳細討論，及早治療，若需要手術就不要一直拖延，假使延誤治療，等到髖關節都磨壞了，可能影響手術進行，也會增加併發症的風險！(編輯梁惠明)

(中時新聞網)