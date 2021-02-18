63歲蔡琴去年被瞎傳中風、腦死離譜近況，11月她至台北流行音樂中心，觀賞大提琴家馬友友演奏會，用行動回應誇張傳聞。最近逢農曆春節，蔡琴今(18日)凌晨在微博分享下廚做年夜菜影片，片中她精神抖擻、語調溫柔有力，跟過去無異，微笑回應上海粉絲的思念，也再度證明健康狀況極好。

蔡琴出道40年，去年竟在網上傳出腦中風已成植物人、腦死四肢發黑等新聞，讓歌迷十分擔心，蔡琴則和公司老神在在，對這類抹黑不予理會，強調專注準備表演活動，相信謠言止於智者，蔡琴也分享私下健康生活行程，透露每天保持做200個仰臥起坐和快走30分鐘，也去上哲學課，並表示：「如果2021年尚未有疫苗可打，我計畫學習舞蹈。」

蔡琴分享除夕夜在台北家中下廚影片。（圖／翻攝自蔡琴微博）

去年蔡琴在台北演唱會上淚灑舞台，感性說：「你們之後如果有聽到蔡琴的演唱會的時候，我希望你們不要愛來不來的樣子，因為已經沒有下一次的蔡琴了」，疑似打算減少演唱活動，幸好去年底蔡琴過生日時，再度公布喜訊，宣告蔡琴將於今年10月再辦演唱會，台灣北中南共辦5場，盼以歌聲為大家加油打氣。

今蔡琴曬出除夕夜在台北家中的影片，親友分享上海播她的〈夜上海〉歌曲歡度新年，讓正在作上海菜飯的蔡琴感動又驚喜，不禁露出微笑，十分想念上海的歌迷跟夜景，謙虛說：「這不是我的歌聲在陪你們，是你們在陪我過除夕！越看越想大家，我們都約定『要好好的』，期待快見面」，最後祝福網友新年快樂，且打趣說：「我的素顏，請各位寬諒，下廚還化妝？！就……太不像我了。哈！」網友回應：「蔡姐新年快樂！期待個唱！」、「謝謝蔡姐的新春祝福」、「您的歌聲陪伴我們走過很長一段歲月，帶給我們很多的撫平傷痛的力量」、「我喜歡吃上海菜飯，也喜歡聽你的歌，新春快樂」。

(中時新聞網)