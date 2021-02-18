在溫度高達50度、宛如地獄般炙熱的沙漠賽道上，終點線前即將迎來選手陳彥博，而一旁陪伴等候的還有第一次到現場看他比賽的父母。不料，這場賽事末段，他因熱衰竭幾度被迫停下腳步，最後17公里強忍著暈眩不適，和瑞士選手Filippo相互鼓勵，憑著意志力一步一步跑回終點。這場世界四大極地超級馬拉松巡迴賽之一的中國戈壁沙漠站賽事，他拿到第五名。

這是2019年紀錄片《出發》裡的片段，電影完整記錄陳彥博在一年裡完成四大極地超馬賽事的過程，如詩如畫的壯闊景象裡，跟著他的腳步跑進雪地、高山、沙漠，也看見浪漫的極光；而更讓人印象深刻的是，情緒隨著比賽過程中，他時而開心、時而痛苦、幾近崩潰的模樣而跟著跌宕起伏……所幸，最終他拿下2016年四大極地超馬總冠軍，那一年，他30歲。

設立目標 30歲站上人生高峰

陳彥博原本是勁速滑輪選手，始終保持全國前三名的成績，按照原定計畫，他本應進入競速滑輪常勝軍學校屏東潮州高中就讀、成為溜冰國手。因父母不放心他隻身待在南部訓練而作罷；隨後他以非科班身分、吊車尾錄取台北市成淵高中田徑隊。

「那時候選八名，我就是第八位入選的，前七位都拿過全國前三名。」他回憶，必須從頭開始訓練，壓力真的很大。高一、高二時，他白天念書、晚上訓練，胃潰瘍等疾病不時來襲，相當難熬。到了高三終於苦盡甘來，贏得全國中學運動會10000公尺冠軍，拿到國立體育大學的入學資格。

上大學之後，他開始練馬拉松。雖然馬拉松列為奧運項目，也是許多運動選手的至高目標，但是陳彥博卻從學長姐身上看見現實面，即使參加奧運比賽回來，可能也不會有合適的工作職缺與發展。於是他默默決定，運動選手生涯就在大學畢業時終止吧。

畢業前夕，陳彥博入選遊戲橘子關懷基金會組成的挑戰北極隊伍「橘子基金會夢想隊」，參與磁北極600公里大挑戰獲得第三名，成為歷屆最年輕完賽的選手。沒想到，這場單純當成自己退役禮物的一場比賽，竟意外成為他人生的轉捩點，就此踏進極地超馬的世界。

23歲時陳彥博訂下五年內挑戰世界七大洲、八大站超級馬拉松的夢想。沒想到，在全力逐夢的過程中，意外迎來一段人生插曲，25歲時被醫師宣判罹患咽喉癌，他一度不敢相信；但為了持續追夢，他積極接受治療，順利抗癌成功。

2013年完成澳洲520公里內陸超馬橫越賽之後，完成了23歲時訂下的五年目標；隨後更於30歲那年，奪得四大極地超馬總冠軍，站上人生的高峰。

對他來說，罹癌的意外插曲，讓他體認到人生該適時釋放壓力，調整生活節奏。極地馬拉松更是人生的縮影，在某一個時刻會覺得痛苦，想放棄；但事後回頭看，那些經歷都是人生的增補劑。他有感而發地說：「如果人生沒有這些挫折跟痛苦的過程，可能現在就沒有辦法走得那麼勇敢。」

30歲那年，陳彥博順利完成四大極地馬拉松巡迴賽，獲得總冠軍。（照片提供／陳彥博）

跑遍全世界 靠自學戰勝英語

多年來，陳彥博靠雙腳跑遍世界，累積許多信心跟實力；然而他的破英文，卻數度讓自己陷入窘境，至今回想起來依舊感到難為情。他笑著回憶一個人出發參加人生第一場國際賽事，跟英文「不打不相識」的過程，主辦國是印度，「我看不懂飛機降落的目的地，到了之後又要在哪裡集合……」出發前，一通雞同鴨講的越洋詢問電話，更是讓他講到冷汗直流。

更令人驚訝的戲碼在後頭。那場賽事，他放棄可以闖進前三名的機會，留下來照顧疑似罹患高山症的澳洲選手，最終獲得第四名，主辦單位破例邀請他上台領獎。他遲疑許久才鼓起勇氣上台，只能把腦海中想得到的單字全用上，很勉強地完成英語致詞；但台下聽眾的鼓勵不僅帶給他開口說英語的勇氣，更成為他後來發奮苦學英文的契機。

回台後，他將目標賽事簡介列印出來，一個字一個字查，重覆聽發音，土法煉鋼學英文。之後慢慢自學累積，聆聽比賽前主辦單位的求生規則說明，比賽中不時與各國選手互動溝通，反覆練習聽說，經歷七大洲、八大站的賽事之後，終於奠定英文基礎。如今，一個人出國比賽、生活打理，用英文溝通再也不是問題。

從一口破英文，進步到能自在跟外國人溝通，陳彥博靠的全是勤練跟苦學。後來，為了看懂更多長程冒險的求生技能，他靠自己的力量讀完英文比賽手冊、文獻資料，後來更受邀完成40分鐘的英語演講。

這場英語演講，陳彥博至今仍記憶猶新。那是在馬來西亞的保險公司舉辦的大型活動，觀眾多達兩千人。雖然自覺英文程度僅能一般日常溝通，但心裡有個聲音告訴他，「如果我不敢接受這樣的挑戰，我永遠都會在自己的舒適圈裡。」於是他很快決定接受邀請，還找來任職外商的熟人指導正式用語。

接下來，他勤練英文講稿，反覆練習走位、儀態、動作。當天上飛機、到會場，嘴裡都不停地念著英文，他笑著說，「我那天緊張到襯衫全都濕了吧。」但順利完成的那一刻，心情很激動，那一天剛好是他30歲生日，別具意義。

對未來極度渴望 練就驚人時間分配術

除了超馬跑者身分，陳彥博同時念研究所、出書、舉辦校園演講、擔任冒險賽事顧問，讓人十分好奇他的時間分配。他說自己的確是把生活搞得很忙碌，「因為對未來很渴望，所以我會設定三年、五年後想成為什麼樣的人，十年後想要具備什麼樣的能力。」設定目標之後，他就往那個方向走，每一天都催促自己往目標邁進。

至於每日的時間管理，則是從一大早五點半的跑步訓練開始。跑步當下，大腦思緒會清楚地整理、排序當日待辦事項；訓練的過程中會分泌腦內啡，讓人擁有積極、正向的想法，迫不及待展開一天的行程。

完美主義者的個性、極地超馬賽事的訓練，也造就陳彥博按照目標、按部就班的做事風格。尤其參加冒險賽事，求生裝備絕對不能有所遺漏，因此凡事井然有序就成為他不得不養成的習慣。

即使投身超馬賽事，在忙碌之餘，陳彥博依然每年舉辦「Run for Dream 夢想公益校園講座」，去（2020）年已邁入第八屆。他走進國、高中校園，分享自己的人生經歷，也聽學生分享夢想。例如，有學生因為家裡經濟不好，到學校才能吃到補助的午餐跟晚餐，正好有一位得獎的廚師，到校供應營養午餐做公益，啟發這個學生成為廚師的夢想。

陳彥博有感而發地說，持續走進校園與學子互動，在他們心中埋下一顆夢想的種子，「喜歡就去做，而且你必須相信這麼做是對的，然後一直堅持下去。」

隨著比賽移地訓練，陳彥博的足跡遍及世界各個角落，也十分融入當地生活。（照片提供／陳彥博）

持續相信 下一步挑戰多方位冒險運動員

30歲站上世界極地超馬的高峰之後，陳彥博沒有停下腳步，他早已悄悄設定好下一個目標，除了擔任極地冒險顧問，也訓練自己朝多方位冒險運動員前進。近年來，他成立Run For Dream冒險俱樂部，帶領學員跑步訓練課程、戶外活動冒險，帶領他們到國外參與冒險賽事。2018年他擔任極地教練，與橘子關懷基金會創辦人劉柏園領軍帶領團隊挑戰「前進南極點」計畫，傳承自己多年來的專業技術與經驗，協助團隊完成夢想。

個人賽事上，他將轉戰戶外運動的冒險賽（Adventure Race）。運動員需以獨木舟、登山車、越野跑、溯溪、冰攀、垂降等方式進行冒險。去年，他開始不間斷跑山、騎自行車，準備參加今年的比賽，滿心期待這個全新挑戰。

人生經歷如此精采，陳彥博笑說自己就是無法停下腳步，對他來說，「Have Fun」最重要。他鼓勵所有學子，試著把每一件事當成是很好玩的事情，喜歡就去做、持續做，不需期盼會有什麼實質性的回饋，重點在於快樂，享受自己喜歡做的事。

文／張秋蓮

About 陳彥博

出生：1986年

學歷：國立體育大學教練研究所（運動訓練生化與營養研究群）、國立體育大學陸上技術學系

現職：極地超級馬拉松運動員、作家、演說家

經歷：2018年「前進南極點」計畫極地教練、2016年四大極地巡迴賽世界總冠軍、2015年美國G2G超馬賽總冠軍、2013年中華民國十大傑出青年、2011年外交部NGO優秀個人代表、2008年磁北極600km歷屆完成最年輕選手

著作：《出發‧Run for Dream》、《越跑越懂得：亞洲第一極地超馬選手陳彥博想告訴你的事》、《夢想零極限：極地超馬選手陳彥博的熱血人生》、《零下40度的勇氣》

(中時新聞網)