高市議員黃捷罷免案才剛失敗，據轉述，民進黨秘書長林錫耀昨(17)日在中常會表示，看來國民黨推動罷免案沒有要停下來，「非常明白、大辣辣操作罷免」，跟由民間團體推動的方式不一樣，所以民進黨會跟被點名罷免的人士保持密切的聯繫，協助化解罷免問題。對此，網紅歷史哥在臉書上狂酸，現在罷免案動到了菊系的高閔琳，民進黨不忍了！

據轉述，高雄出身的劉世芳在民進黨中常會中也提到，接下來被點名罷免的是高雄市議員高閔琳，目前情勢看來，應該會通過第二階段連署，黨中央是否應該研議修選罷法。

對此，歷史哥今日在臉書上表示，民進黨現在竟然要開始檢討選罷法了！直呼現在罷免案動到菊系人馬高閔琳，民進黨馬上就不忍了，準備全軍出動，連菊系大姐頭劉世芳都很義氣的幫忙說話。但歷史哥認為，直轄市的市議員當選只需要一萬多票，罷免卻要六到八萬多票，在這麼高的門檻下還遭到罷免，「真正要檢討的，應該是民代不符合民意才對吧！」

歷史哥的貼文引發網友討論，紛紛表示「現在都一黨獨大了！那麼怕被罷免，乾脆改為不可以罷免可能比較快吧」、「這種政治生態，人民真的不能再沈默下去。不把握現在機會，必定後悔莫及」、「這選罷法不是民進黨要的嗎，如今反噬的民進黨身上，現在又想要進行修改了，真是無言啊」、「反正遊戲規則都他們在訂，愛怎麼玩就怎麼玩」。

(中時新聞網)