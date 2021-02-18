今年春節連假期間天氣良好，加上疫情影響民眾不能出國，且目前山上花況正好，嘉縣大阿里山區多處景點包括達娜伊谷、阿里山森林遊樂區、太平雲梯等皆湧進大量人潮。根據阿里山國家風景管理處改略統計，今年春節假期整體較去年增加1萬1778人。

農曆春節假期結束，阿管處概略統計轄內觀光人數，比去年增加逾萬人，梅山鄉太平雲梯更是超級人氣王，付費登梯人數達3萬6673人，到太平風景區附近旅遊的遊客則超過8萬人，阿里山國家森林遊樂區入園人數2萬3628人居次。

阿管處副處長陳榮欽表示，轄內有售票統計及實際計算人數的有阿里山國家森林遊樂區、太平雲梯、達娜伊谷及圓潭、觸口與文峰三個遊客中心，大年初一至初五的遊客人數為6萬9949人，比去年的5萬8171人成長1萬1778人。

蟬聯人氣王的太平雲梯所在地梅山鄉太平村長嚴清雅指出，今年從除夕開始遊客數越來越多，到初三時人數爆棚，登梯人超過3萬人，從梅山街上到太平雲梯原先只需半小時車程因時速降低拉長至2小時。

嚴清雅說，太平雲梯及太平社區因營造有成，遊客數穩定，雖有停車場等，但仍不敷使用，今年春節時連三元宮停車場都一位難求，停在路邊又影響交通，希望可在三元宮停車場現址闢建立體停車場，也能作為地方長期的消防分隊使用。

因疫情關係民眾無法出國只好在國內旅遊、走出，適逢阿里山部分櫻花、李花盛開中，自然吸引各地遊客前來，有民眾分享，從別的道路俯瞰阿里山公路塞車車龍，就像一條攀爬山脈的火龍，相當壯觀，也為山區店家帶來不少商機。

(中時 )