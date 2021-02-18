先前網路上曾流傳一款外型精美的「金魚水餃」食譜，晶瑩透亮的水餃皮還有亮橘色顏料點綴，飽滿圓滾的外型乍看就像1隻金魚；不料網路上一名媽媽效仿食譜後，竟做出詭異的「異形金魚水餃」，只見成品外型乾扁、身體扭曲塌陷，毫無透亮色澤，連她的女兒都直說太可怕了，她也自嘲「是不是看著你發寒了呢？」

一名媽媽效仿網路上的「金魚水餃」食譜，竟做出詭異的「異形金魚水餃」。（圖／臉書「全聯消費經驗老實說」）

該網友在臉書「爆廢1公社」發文表示，她日前效仿網路的金魚水餃製作方式，不料製作出來的水餃卻不像原圖的飽滿剔透，一顆顆水餃乾扁凹陷，色澤也呈現深藕色，斑紋呈現血紅色，還有幾顆水餃幾乎已是完整「水餃樣」，完全看不出金魚身型，加上的黑色眼睛因為太大顆，整體比例顯得怪異。

一名媽媽效仿網路上的「金魚水餃」食譜，竟做出詭異的「異形金魚水餃」。（圖／臉書「爆廢1公社」）

該網友看到成品也笑得直呼「我包的是異形水餃」，連她的女兒也說「魚頭」好可怕，最後下鍋煮後，她則負責一直吃「魚頭」，不讓孩子看到後沒有食慾，恐怖的造型也讓她在臉書笑說「是不是看著你發寒了呢哈哈」。許多網友則笑說，「我的媽呀！這是『驚』魚吧」、「這真的太恐怖了啦」、「這小朋友看到會哭吧」。

不過根據先前一名網友在臉書「全聯消費經驗老實說」表示，要做出晶瑩剔透的水餃外皮，作為金魚身體，麵皮材料需要有低筋麵粉、豬油、澄粉，以及烘焙專用色膏來調製出金魚的紅色鱗片，做出的成品還需放在烘焙紙上，透過蒸籠蒸熟，如果僅是透過一般製作水餃的流程，恐怕是無法做出精美的金魚水餃的。

(中時新聞網)