台灣擔心中方介入新冠疫苗採購

在台灣抱怨，德國生物新技術公司（BioNTech SE，BNT）去年12月可能因為中方施壓，在最後一刻退出銷售500萬劑新冠疫苗的交易後，如今BNT表示，打算提供台灣疫苗。

據路透18日報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三說，去年底原本就快要宣布，和BNT談成500萬劑疫苗採購協議，但最後一刻卻被告知，協議必須暫緩。不過，他也表示，交易雖然暫緩，但並未取消。

儘管陳時中並未直接點名，這要歸咎北京，但卻暗示相關決定涉及政治層面，並表示擔心「外力介入」。也因此，當時他對公開談論相關交易態度審慎。而BNT周三晚在透過電子郵件發布的聲明中說，它打算提供疫苗給台灣。

「BioNTech致力協助世界各地民眾結束新冠大流行，我們打算供應台灣疫苗，以作為履行這全球承諾的一部份。討論正在進行，BioNTech將會提供更新訊息。」

兩岸因新冠肺炎大流行爭論不休，北京堅稱，唯有它才能在國際舞台上代表台灣就相關議題發言，而這激怒了台灣，指控中方缺乏透明度。

BNT和上海復星醫藥（集團）簽署協議，獨家利用BNT的mRNA技術研發新冠疫苗，並將產品供應中國大陸、香港，澳門和台灣市場。而上海復星同意，將支付BNT高達8,500萬美元（近24億台幣）授權費，同時投資這家德國公司5,000萬美元（近14億元台幣）。至於BNT在世界其餘地方的研發和分銷夥伴，則是美國輝瑞藥廠（Pfizer Inc.）。

台灣去年12月底宣布，同意採購近2,000萬劑新冠肺炎疫苗，其中包括1,000萬劑英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗，其餘將從世衛（WHO）主導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）和未透露的公司取得。

(中時新聞網)