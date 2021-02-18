一百萬劑中國科興新冠疫苗料於明日首度抵香港，BioNTech復必泰疫苗則料下周到港。疫苗抵港後，統籌接種工作的公務員事務局長聶德權或有機會「接機」並緊接分配疫苗，據報，待專家委員會向食衛局提交報告，當局正式批准緊急使用後，政府日內便會公布疫苗分配詳情。長者、醫護人員、長期病患者及安老院舍員工等將優先接種，但社會仍有人對疫苗有所懷疑，因此特區執政團亦將身先士卒接種疫苗，增加港民信心。

星島日報報導，特首林鄭月娥早於去年12月在社交平台表明，只要有任何一款新冠疫苗在香港核准作緊急使用，她和問責團隊將第一時間接種，就如早前整個班子一起鼓勵社會接種流感疫苗一樣。科興疫苗率先抵港，相信她應首先接種，而開箱及分配疫苗需時，最快可能下周才會接種。值得注意的是，BioNTech復必泰疫苗與科興新冠疫苗抵港時間僅差距數天，到底林鄭班子會全部接種同一款疫苗，抑或有部分人接種BioNTech，仍是未知之數。

有官府中人估計，接種新冠疫苗不同普通流感疫苗，需要視乎個別官員的年齡層及身體狀況決定，例如早前衛生防護中心轄下的科學委員會便建議，任何有急性發熱的人士均應延遲疫苗接種，一些體弱長者在接種BioNTech前都要審慎，甚至需由主診醫生作個別評估。另又需留意有無官員是敏感體質，接種疫苗容易有過敏反應。不過亦有官員直言，每款疫苗都經過十分嚴謹的審視，無論注射哪款疫苗都無問題。

另外，中共全國政協及人大會議分別在3月4日及5日開幕，據了解，今日各港區人大代表及政協委員將會再到深圳接種第二劑新冠疫苗，有關安排與第一劑接種情況相若，會分數個時段不同專車前往深圳，至於何時驗抗體則未有通知。不過，有人透露，個別人士需提早上京列席常委會，本月底便要到深圳檢測、翌日上京，因此未必有時間驗抗體，至於其他人大政協則估計可能在3月日才啟程。

(中時 )