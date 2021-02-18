行政院前發言人丁怡銘去年因牛肉麵爭議，向行政院長蘇貞昌請辭獲准，發言人一職已懸缺超過三個月，蘇貞昌已拍板由政務委員羅秉成兼任，但羅秉成曾因萊豬議題恫嚇公務員要「送懲戒」，遭綠營議員王世堅痛批「豬隊友」的黑歷史也隨之曝光。

今年元旦開放萊豬進口時，各地方政府自治條例對萊豬與萊劑的規範差異甚大，羅秉成在去年12月31日的記者會上竟表示，凡訂定食安自治條例萊劑零檢出者，函告無效，新訂者不予核定；羅秉成還提醒，漠視中央或法律為無物，基層公務員若執行各地自治條例，將送懲戒，一切依法執行。法界聞言痛批羅是睜眼說瞎話，依據《公務員懲戒法》規定，行政院無權干預、移送縣市政府的公務員。

而羅秉成恫嚇之言也引爆外界譁然，國民黨台北市議員游淑慧曾因此在臉書嗆政院，「你好大，我好怕」！更直言，這些其實都是「民主退步黨」（民退黨）的長久惡習。台北市長柯文哲接受媒體訪問時則表示，「我看了還是有點難過」，是中央先視人民為無物，地方才有自治條例，痛批中央現在是太上皇。羅的言論甚至連綠營都看不去，王世堅在政論節目上痛批羅是「法匠」、「豬隊友」，「你是大清帝國嗎？」並忍不住直言，若這麼解釋，還要政府幹嘛？逼得政院在今年1月2日開記者會表示，政院不會主動懲戒，也不會跟公務員為敵，只是希望地方首長不要為難基層公務員。

目前政院發言人由政院秘書長李孟諺兼任，政院原強調這樣的運作也很順暢，但傳蘇揆想借用羅秉成的協調及溝通能力，今政院已確定由羅秉成兼任發言人。

(中時新聞網)