抗拒澳洲國會正在推動的要求科技公司付費給新聞媒體的新法案，臉書（Facebook）自18日起全面封殺澳洲用戶、新聞媒體觀看、分享新聞連結。

臉書槓上澳洲政府，抗拒澳洲國會正在推動的要求科技公司付費給新聞媒體的新法案，臉書（Facebook）自今（18）日起全面封殺澳洲用戶、新聞媒體觀看、分享新聞連結。

綜合澳洲廣播公司（ABC）、英國廣播公司（BBC）報導，許多居住在澳洲的用戶今天一早醒來時，可能會發現臉書上已經看不到任何新聞。

為了因應澳洲國會目前正在立法推動的一項要求科技公司付費給新聞出版商的新法案，臉書昨（17）日宣布將封殺在澳洲的用戶、新聞出版商觀看、分享新聞連結。

臉書的封殺措施影響相當廣泛，澳洲用戶不僅無法透過臉書觀看當地媒體機構的新聞，也看不到國際媒體的新聞分享，澳洲新聞機構也無法在平台上分享新聞內容，進一步導致國外用戶無法看到、分享這些澳洲媒體的新聞內容。

臉書自18日起全面封殺澳洲用戶、新聞媒體觀看、分享新聞連結，澳洲廣播公司（ABC）的臉書頁面已經遭清空。（圖／美聯社）

值得注意的是，今天稍早部份澳洲政府機構的臉書頁面也遭清空，臉書稍後聲稱是差錯。

臉書指出，澳洲政府的這項新法案從根本上就誤解了平台與新聞出版商之間的關係，讓臉書面臨遵守法律及禁止澳洲新聞服務的艱難抉擇，臉書在「懷著沉重的心情下」選擇了後者。

值得注意的是，同樣面臨新法案後果的谷歌（Google）昨日才傳出已經與澳洲主流媒體九號台娛樂控股公司（Nine Entertainment Co.）、七西傳媒有限公司（Seven West Media）等就內容使用達成數百萬美元的協議。

對此臉書強調2個平台和媒體的關係不同，指出谷歌搜尋引擎和新聞密不可分，新聞出版商「不會自願提供內容」，臉書也重申，臉書與新聞出版商的價值交換有利於出版商，指出臉書去年為澳洲出版商提供約51億次的免費推薦，價值達4.07億澳幣（約新台幣88.25億元）。

針對臉書的封殺舉措，澳洲政府回應此舉將影響臉書的聲譽。

(中時新聞網)