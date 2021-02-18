Jeanette Lee, “The Black Widow,” Diagnosed with Terminal Cancer https://t.co/DxP9hkmGWP via @azbilliards — WPBA (@WPBAbilliards) February 17, 2021

曾經多次來台參加過安麗盃女子撞球賽的美國撞球好手「黑寡婦」珍娜李，近日驚傳已經罹患卵巢癌，醫生認為已經活不過1年，她的家人發布聲明表示，「珍娜李的癌細胞已轉移到淋巴結，情況相當糟糕，醫生說她還有幾個月到1年的壽命，她在未來將會進行多次手術。」

現年49歲的珍娜李，也對自己的病情發表公開聲明，且強調接下來將為自己3個女兒而戰，「我將會帶著上到撞球檯打球的同樣決心，來面對自己的病情，就跟美國傳奇教練吉姆瓦爾瓦諾經常告訴我們的『絕不放棄』一樣，我虧欠3個年輕女兒必須要去做到那些。」

韓裔美籍且擁有亮麗外型的珍娜李，已經征戰世界撞球舞台長達30多年時間，且拿過超過30個世界各地的盃賽冠軍，1990年代是她戰績最輝煌的年代，其實她早已跟病魔交手過不少次，因為她曾因脊椎側彎傷勢，至少動過10次以上手術，如今仍不願意放棄心中最愛的撞球。

(中時 )