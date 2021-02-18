外星人現蹤了嗎？嘉義一片玉米田出現神秘「麥田圈」，從空拍畫面可見清楚的WiFi標誌，引發網友熱議。民進黨立委蔡易餘在臉書分享該照片，表示「這個訊號一定很強！」

嘉義縣義竹鄉的一處玉米田出現WiFi麥田圈，照片被分享到地方臉書粉專「綠豆嘉義人」，網友表示，訊號肯定很強，不用擔心沒網路，也有人問說「密碼是？」是哪一家電信公司的？

嘉義「WiFi麥田圈」引熱議，由允翔影像工作室負責人柯發壽日前用空拍機所拍下。（圖／柯發壽授權提供）

嘉義「WiFi麥田圈」引熱議，由允翔影像工作室負責人柯發壽日前用空拍機所拍下。（圖／柯發壽授權提供）

其實該照片是由允翔影像工作室負責人柯發壽，日前用空拍機所拍攝。他在臉書透露，兒子看到照片後馬上說，「爸爸這個是wifi」。網友在底下留言笑說，「台灣也有外星人的傑作喔」，柯發壽則回，「女神留下來的傑作」。

原來，歌手田馥甄最新作品《田 Crop Circles》的MV也到該處取景，根據官方YouTube描述，寓意「走進豐收玉米田，連結潛意識心田」，當訊號不夠強時，就走進「田」裡播下玉米的種子，可以找到認識自己、跟世界和人們相處的答案。

蔡易餘昨日也在臉書分享WiFi麥田圈的照片，表示「是清晰的WiFi標誌，這個訊號一定很強！」

(中時新聞網)