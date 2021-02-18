輝瑞交付歐盟疫苗比預定少了三成 10:052021/02/18 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟官員透露，輝瑞到上周為止交付給歐盟的新冠疫苗只有2,300萬劑，比預定數量少了三成。 官員表示，歐盟雖已收到輝瑞在德國工廠生產的2,300萬劑疫苗，但仍與該美國藥廠當初承諾將在2月中旬交付的數量少了1千萬劑。 然而輝瑞疫苗遲遲不到，對歐盟而言無疑是又一次打擊。先前阿斯特捷利康與美國莫德納也表示，疫苗交付時機將會延遲。 權證星光大道－群益金鼎證券 譜瑞 第一季有望不淡 打疫苗搶時間 全球拚10月解封 (工商 ) #歐盟 #輝瑞 #三成 #交付 #預定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 融資融券同步增 軋空行情將起 04:102021/02/18 財經要聞 與大陸協商疫苗 永不嫌晚 04:102021/02/18 時論廣場 西洋象棋與中國圍棋 04:102021/02/18 時論廣場 瑞鼎擠下綠界 興櫃股王換人 04:102021/02/18 財經要聞 《美股掃瞄》道瓊續創新高 那指標普收黑 08:522021/02/18 財經 興櫃犇 瑞鼎營收創高 04:102021/02/18 產業特刊 年後拚甩油 運動品下殺5折 04:102021/02/18 時尚消費 告別上班憂鬱！10種快樂食物幫你吃出好心情 08:132021/02/18 健康 全球瘋搶疫苗 馬籲勿拒大陸選項 04:102021/02/18 焦點要聞 片海戰術失靈 春節檔創雙低 04:102021/02/18 產業．科技 觀念平台－扶植疫苗產業 成為台灣健康的「護國神山」 04:102021/02/18 專題周報 財經熱門新聞 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 - 財經 美石油產量暴跌近4成破紀錄 專家憂心變全球油市危機 - 財經 經濟如同網路泡沫破滅？ 分析師爆美股漲多大跌機率 - 財經 2020年世界見識到中國實力 東大教授：日本應減少對陸偏見 - 財經 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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