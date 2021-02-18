歐盟官員透露，輝瑞到上周為止交付給歐盟的新冠疫苗只有2,300萬劑，比預定數量少了三成。

官員表示，歐盟雖已收到輝瑞在德國工廠生產的2,300萬劑疫苗，但仍與該美國藥廠當初承諾將在2月中旬交付的數量少了1千萬劑。

然而輝瑞疫苗遲遲不到，對歐盟而言無疑是又一次打擊。先前阿斯特捷利康與美國莫德納也表示，疫苗交付時機將會延遲。

(工商 )