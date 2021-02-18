結婚生子是大部分人都認為必須要完成的人生大事，星座命理專家艾菲爾老師最近就在臉書上分享，有5個生肖的女性在生完孩子之後，運勢也會跟著大爆發，不僅家庭生活順利美滿，其他方面也是好運滾滾來！

第五名：生肖牛

屬牛女本身家庭觀念就比較強，結婚、生子都被排在人生大事的清單內，生孩子後你們會將重心都轉往老公和孩子，因為觀念較為保守，比起課業成績更注重孩子的品格，教育方式嚴格，但偶爾也會寵溺孩子，親子關係親暱。

屬牛女的人生運勢屬於「倒吃甘蔗」的類型，隨著時間逐漸走大運，所以生孩子後，你們會更有動力和底氣接受挑戰，不管工作、財務還是家庭關係都漸入佳境，過著充實又穩定的生活。

第四名：生肖雞

屬雞女負責任、善於持家，有成為一家之長的潛力，對於你們來說，生孩子意味著更多的責任，而你們也毫不畏懼地承擔，再加上勤儉的性格，可以扶持家庭、提升生活水準，進而得到全家人的尊敬。

另外，屬雞女在人緣方面也有著好運，原本就已經很得公婆喜愛，生孩子後公婆不只寵孫也寵媽媽，整個家庭都和樂融融，不會出現惱人的婆媳問題，坐月子、工作後需要有人幫忙帶孩子都不是問題，你們可以得到全家人的全力支持。

第三名：生肖蛇

屬蛇女有著理性清晰的大腦，教育孩子有自己一套方法，不會讓家裡出現讓人頭痛的熊孩子，而是讓左鄰右舍、親朋好友都羨慕的聰明可愛寶寶。

除了教孩子厲害，屬蛇女也非常會打理自己，「黃臉婆」一詞永遠都和她們毫無關聯；而且具有急財運的你們也非常懂得運用投資、兼差等方式來貼補家用，成為讓孩子、老公都欽佩不已的「超級媽媽」。

第二名：生肖羊

溫柔、善於溝通的屬羊女，本來就是家庭中重要的調和劑，有了孩子後更能發揮你們的專長，畢竟一般家庭生活免不了爭吵，尤其孩子和老公容易鬧彆扭，不過你們總是知道怎麼安撫大家的情緒，也因此讓老公不會在有了孩子後想要逃避家庭。

屬羊女的家庭運勢很強，生小孩之後會進一步提升這方面的運勢，可能是跟老公更有話題，感情更加升溫，或是老公對家人更好、變得更加成熟，加強家庭的凝聚力。

第一名：生肖龍

屬龍女對於家庭生活有著美好的憧憬，希望自己成為年輕貌美的媽媽，走到哪都讓人誤會自己是孩子的姐姐，而且厲害的是，除了想像，屬龍女也懂得實踐，努力保養、充實自己，維持亮麗的外表也能跟上時代的潮流。

事業運本來就很強的屬龍女，生孩子後運勢會更上一層樓，雖然不少人都認為孩子會變成工作的負擔，但對你們來說，反而更像是人生旅途中多出了一個可愛的小伙伴，讓你們工作起來更有動力。

(中時新聞網)