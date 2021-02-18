比特幣在春節期間正式突破5萬美元大關，今早則再漲逾3000美元。比特幣概念的板卡族群，早盤青雲(5386)、撼訊(6150)均跳空漲停，而映泰(2399)、精英(2331)、承啟(2425)也受帶動上漲。

近期比特幣飆升的主要原因，包括特斯拉表示已經購買了價值15億美元的比特幣，並表示很快就會接受加密貨幣付款；萬事達卡也表示將在今年支持使用某些加密貨幣，紐約梅隆銀行也宣布將開放數位資產的託管服務。去年新冠疫情肆虐以來，人們擔心各國央行的熱錢最終將引發通膨，政府撒幣讓美元貶值，激勵投資人考慮將比特幣當作避風港。

今早股價相對強勁的板卡股元月營收都繳出亮麗成績單，青雲元月營收為3.81億元，年增158%；撼訊元月營收為4.15億元，年增60%；承啟元月營收4.17億元，年增140%；映泰元月營收2.11億元，年增32%；精英元月營收25.67億元，年增30%。

精英元月推出新一代輕巧、節能且強大的LIVA Q1A/Q1A Plus迷你電腦。LIVA Q1A/Q1A Plus可支援Android 8.1作業系統，使用者能輕鬆操作介面，也可以客製化搭配不同的解決應用方案。零售業者能運用在互動式廣告看板、百貨商場電子導覽地圖、自動結帳系統，而機場、地鐵、捷運等交通運輸系統則能使用在自動報到櫃台及交通導覽數位看板等整合應用。

承啟去年前三季顯示卡占營收比重為51.72%，承啟與繪圖晶片廠輝達（Nvidia）維持良好互動，掌握客戶及市場需求，針對最新RTX30系列顯卡產品，已於去年9月開始接單，第4季陸續出貨，預估2021年上半年，顯卡仍維持明顯的穩定需求。

(時報資訊)