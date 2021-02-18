豆油走高，帶動周三馬來西亞棕櫚油漲3%；因美國大豆產區氣候寒冷，令市場擔心大豆收成受到影響，支撐芝加哥豆油價格走高，加上馬幣走軟，進而帶動馬來西亞棕櫚油價格上漲，並擴大漲勢達3%。

另外分析師表示，因馬幣走軟，提振大馬棕櫚油出口競爭力，加上產量似乎有減少趨勢，因此有望持續支撐棕櫚油價格。

周三(2/17) 終場5月棕櫚油期貨上漲105馬幣，或3％，至每噸3,640馬幣（902.78美元）；芝加哥期交所豆油上漲0.4%。(商品行情網)

(時報資訊)