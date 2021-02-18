1.中鋼(2002)：1月大賺36億、攀8年高點，盤初股價續漲逾2%。

2.台積電(2330)：昨獲三大法人聯手買超12133張，惟昨夜ADR跌2.7%，今早股價開高後翻黑整理。

3.威致(2028)：1月營收年增62.31%，昨獲外資大舉買超188張，激勵盤初挾量疾拉漲停，飛過月線。

4.中鴻(2014)：昨三大法人聯手買超10484張，盤初股價快攻近6%，突破月線。

5.華紙(1905)：1月營收年增30.66%，昨外資大買超2541張，盤初股價續漲近4%。

6.力山(1515)：宅經濟促健身器材業績，早盤放量漲近4%，躍上半年線。

7.撼訊(6150)：挖礦熱，早盤拉出第2根漲停，重返百元關。

8.美利達(9914)：1月營收年增逾2成，早盤彈漲逾3%，收復周線。

9.富邦金(2881)：1月獲利登頂，外資昨回補，早盤漲2%，觸及50元。

10.時碩工業(4566)：電動車市看俏，早盤續強攻漲停。

11.昇貿(3305)：半導體應用增加挹注今年營運動能，今早上跳逾6.5%，創2014年10月以來新高價。

12.台達電(2308)：1月營收創同期最佳紀錄，多方突破盤整格局，衝過310元。

13.宏致(3605)：車用需求明顯加溫，盤整結束量價增溫，早盤勁揚5%。

14.聚鼎(6224)：看好收購德商漢高集團旗下TCLAD效益，股價續走多，逼近130元再創新高價。

15.元山(6275)：訂單滿，帶動1月淡季超旺，多方繼續仰攻，挑戰26元高壓區。

16.台玻(1802)：外資擴大加碼力道，昨日買超逾3700張，底部墊高來到18元，早盤漲幅超過1%。

17.慧洋-KY(2637)：BDI持續發威，散裝船運淡季超旺，早盤上漲逾4.5%。

18.裕民(2606)：上月營收年增9.06%，業績續看好，股價高漲逾7.5%，量價齊揚。

19.陽明(2609)：1月營收雙增首破200億元大關，再度寫下新高，晨盤爆量上攻近9%。

20.萬海(2615)：元月營收再寫新猷，早盤挾量上漲逾7%。

21.長榮(2603)：港口壅塞、貨櫃短缺，獲HSBC喊進，股價力漲逾4.5%。

22.義隆(2458)：去年獲利豐收創高，擬大方配息9元，晨盤走揚逾3%。

23.四維航(5608)：上月營收利多、散裝火燙燙，早盤跳上漲停鎖11.35元。

24.世芯-KY(3661)：利多匯聚，首月營收年增88.51%創高，股價強漲逾8%，登上波段新高價，再戰千金。

25.光環(3234)：元月營收表現亮眼，昨獲外資及投信買超相挺，晨盤跳漲6%，躍上季線與半年線。

26.耀登(3138)：搭5G題材鍍金，掛牌後股價一路攀高，晨盤頻頻漲停，續寫天價429.5元。

27.中光電(5371)：庫藏股發威，延續昨日攻頂態勢，早盤續揚2%，燈波段高。

28.亞光(3019)：車載鏡頭出貨爆發，晨盤放量觸頂，衝1年高價。

29.佳凌(4976)：車載鏡頭帶旺，法人估今年營收看增20%，今急拉大漲6%，收復90元。

30.國光生(4142)：雙軌並進，開發次世代新冠疫苗，晨盤聞訊強彈近5%，收復50元及月線。

(編輯整理：李慧蘭)

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