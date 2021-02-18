鈊象(3293)公布1月稅前淨利4.1億元，月增10.1％、年增43.4％，創歷史新高，每股稅前盈餘5.83元，公司預計2月26日舉行法說會，進一步說明今年營運展望。

鈊象1月營收8.4億元，再創歷史新高，年增36.6％，連續第2個月創高；獲利部分同樣繳出亮麗成績，單月營業淨利4.3億元，稅前淨利4.1億元，首次突破4億元，也創單月新高，每股稅前盈餘達5.83元，推估單月稅後淨利就賺接近半個股本。

鈊象網路行動遊戲部門單月營收占比超過9成，商用遊戲機營收將至9％，雖然大陸遊樂場去年第2季陸續恢復營業，但仍受疫情影響故遊樂場添購新機台仍較保守；網路行動遊戲部門仍為公司主要發展重點，其中，休閒博奕手遊仍穩定成長。除了國內有寒假及過年旺季效應，帶動旗下《明星三缺一》等長青遊戲表現強勁，另外，美國其他州有意推動線上真錢博弈合法化，線上博奕產業趨勢正向，有望帶動鈊象在美國線上博弈收益持續發威。

(時報資訊)