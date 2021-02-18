晶片製造商恩智浦(NXP)半導體周三指出，由於前所未有的冬季暴風雪席捲美國南部，迫使公用事業公司停止提供服務，恩智浦在德州奧斯丁市(Austin)的兩個製造工廠目前已經暫時閒置和關閉。

恩智浦在聲明中指出，奧斯丁市區域的公用事業目前優先供應住宅區域，恩智浦目前正在對潛在供應受影響客戶進行通報。

德州創紀錄的暴風雪已經造成至少21名死亡，上百萬戶德州居民遭斷電，龍捲風也侵入美國東南部。

(時報資訊)