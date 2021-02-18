《國際產業》暴風雪侵襲 恩智浦關閉德州兩工廠 10:012021/02/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶片製造商恩智浦(NXP)半導體周三指出，由於前所未有的冬季暴風雪席捲美國南部，迫使公用事業公司停止提供服務，恩智浦在德州奧斯丁市(Austin)的兩個製造工廠目前已經暫時閒置和關閉。 恩智浦在聲明中指出，奧斯丁市區域的公用事業目前優先供應住宅區域，恩智浦目前正在對潛在供應受影響客戶進行通報。 德州創紀錄的暴風雪已經造成至少21名死亡，上百萬戶德州居民遭斷電，龍捲風也侵入美國東南部。 《國際金融》德州酷寒支撐 油價周三持穩 《國際油價》供應趨緊 原油期貨微漲 (時報資訊) #恩智浦 #德州 #暴風雪 #關閉 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德州暴雪大停電 共和黨參議員被自己舊推文洗臉 18:252021/02/17 國際 權證星光大道－元大證券 中石化 受惠油價走揚 04:102021/02/18 證券．權證 冬季風暴襲美奪16命 內布拉斯加州負35度破紀錄 11:242021/02/17 國際 恩智浦德州奧斯汀廠暫停產 已通知受影響客戶供應可能中斷 09:042021/02/18 財經 報價上漲 台塑三寶獲利看俏 04:102021/02/17 產業．科技 德州冬季風暴掃到半導體業 恩智浦2廠暫時停產 23:412021/02/17 國際 酷寒逼美石油每日減產超200萬桶 原油期貨創13個月新高價 10:042021/02/17 財經 《熱門族群》集雅社、寶陞元月營收雙創同期高 09:102021/02/17 財經 歐美股市創新高 油價維持13個月高點 04:102021/02/17 財經要聞 暴風雪強襲 美車廠冷到打顫 04:102021/02/18 全球財經 《美股掃瞄》美股消息面：經濟數據強、原油漲、金價跌、美元升 09:262021/02/18 財經 財經熱門新聞 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 - 財經 日本地震 德州停電 半導體產能缺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 脫歐抗中又疫情狂燒 英智庫估3個月內260萬人失業 - 財經 美石油產量暴跌近4成破紀錄 專家憂心變全球油市危機 - 財經 瑞鼎擠下綠界 興櫃股王換人 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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