開工低溫急凍強風如颱 戴立綱警：當心被吹倒

合歡山今晨下冰霰，武嶺一片白茫茫。（圖／翻攝自即時影像監測器）

合歡山今（18日）晨6時左右下冰霰了！武陵亭階梯一片雪茫茫，讓不少民眾看了很興奮，對此粉專「中橫路況交通資訊站」也提醒，昆陽至松雪樓間路段潮濕易打滑，若行經此路段記得放慢車速，且若雪季上山別忘記自備雪鏈。

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」今發文分享，目前昆陽至松雪樓部分路段因下冰霰的關係，比較潮濕、容易打滑，因此提醒用路人行經此路段，務必放慢車速、小心駕駛，且雪季上山行使請自備雪鏈，目前埔里往返花蓮路段可通行。

氣象局表示，合歡山今天有觀測到下冰霰的狀況，因為觀測到溫度落在零度以下，加上有水氣配合，但未來水氣方面逐漸減少，固態降水機率也跟著降低，預估在今天中午之後固態降水的機率將會減少。

【現場直播】杜鵑颱風最快今生成！氣象局最新說明。（中時新聞網）

貼文引起網友討論，「賞雪遊客們衝」、「哇！霧煞煞」、「看上去很漂亮」、「能見度好差，感謝提醒」、「真的好美」、「想要衝一波」。

(中時新聞網)