一名家住台中市的黃姓女子，12年前(2009年)買了一部當年新款TOYOTA CAMRY轎車，未料才沒幾天，停放在家門口時就遭竊，經報案後都遲遲都沒下文讓黃女相當傷心，多年來已不抱任何希望，想不到奇蹟出現，大年初五高雄鳳山分局員警巡邏時在路旁查尋贓車，卻意外尋獲黃女愛車，讓黃女相當驚喜，直呼這是今年過年獲得最大的紅包。

台中女12年前剛買車就遭竊，高雄警年初五尋獲，讓黃女又驚又喜大讚警方的努力。(鳳山分局提供)

台中女12年前剛買車就遭竊，高雄警年初五尋獲，讓黃女又驚又喜大讚警方的努力。(鳳山分局提供)

鳳山分局表示，員警於執行巡邏查贓勤務時，員警用電腦查詢車牌，發現路邊一輛轎車車牌登記的排氣量與車體型號不同，懷疑該輛車為AB車，於是通報偵查隊進行鑑識，經勘驗後，果然發現引擎號碼與車身號碼，與車牌登記的完全不同，應該是贓車集團當初竊得後，掛上合法車牌的贓車，而且已經失竊長達12年。

員警根據車身與引擎號碼，查出與車牌不符，研判是贓車掛上合法車牌。(鳳山分局提供)

員警立刻根據當初登記車籍資料的車主，循線找到家住台中的黃姓女子，並積極聯繫黃女到高雄鳳山分局製作筆錄領回失車。但黃女接到警方電話，還以為是詐騙集團來電。

黃女認為，車子都已經失竊12年，在2009年買沒多久就在台中家門口遭竊，認為根本就不可能找回，她接到鳳山分局過埤派出所電話時，壓根兒想就是一部找不回來的車，當場既是又懷疑又高興，沒想到12年後大年初五，竟然失竊12年的愛車可以失而復得，立刻與丈夫搭高鐵南下領車。

警方表示，目前已找到該車輛使用者，初步調查車子曾被轉手多次，正循線追查竊賊和銷贓管道。警方也強調，一般機車失竊後的2個月內是搜尋的黃金期，遭竊5年內仍有機會尋回，但要找到在台中失竊5年以上的汽車機率微乎其微，而找回該部汽車竟是高雄市鳳山分局過埤派出所的員警，相當不容易。

車主丈夫李先生(42歲)表示該車新購不久，即於在台中住家門口前遭竊，如今事隔12年能失而復得，內心之驚喜溢於言表，對於警方積極認真之工作態度更是無限感激與肯定。

(中時新聞網)