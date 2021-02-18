獲聘國民黨中評委，趙少康最新說明

中廣董事長趙少康月初重返國民黨，宣布參選黨主席，掀起參選資格討論。國民黨昨（17）日宣布，增聘中廣董事長趙少康等6人為中評委。趙少康今上午接受媒體聯訪，對此說明。

國民黨增聘趙少康為中評委，消息一傳出，NCC發言人翁柏宗隨即表示，趙少康只要接下聘書，NCC將依《廣播電視法》著手調查是否違法，若違法最高將重罰中廣200萬元罰鍰，且不改正者，得連續處罰。

對此，趙少康對國民黨表示感謝，指出NCC反應很快，他開個玩笑說，黨政軍也應退出媒體，1000多個中評委每年才開一次會，屬於顧問性質，沒有實權，去翻國民黨章跟組織架構圖都很清楚，且NCC也有法律專業人士。

若將來參選並當選黨主席，趙少康強調，會辭掉中廣董事長、總經理，股票也會轉移，絕對依法行事，但光是一個中評委，不值得NCC這樣大動干戈，對NCC形象也不好，真的不必要。

把中評委指為黨務人士，趙少康認為，太擴張解釋了，NCC到底形式上還是一個獨立機構，公正很重要，民進黨雖然一黨獨大，但也不能獨大成這樣。

趙少康同時呼籲NCC，不要為政治服務，也不要為政黨服務，若被處罰將打行政訴訟；而他認為，NCC不會贏。

(中時新聞網)