沙烏地阿拉伯政府表示，2020年12月原油出口不僅連續第六個月增加，而且還創下8個月高位紀錄。

數據指出，12月原油出口量攀升到每日649.5萬桶，除了超出11月的645萬桶，也締造2020年4月最高水位。

為了提振國際油價，包括沙國在內的石油輸出國家組織與其他產油盟國自2017年1月起就開始減少石油產出，然而鑑於近來油價已從低點逐漸走高，沙國也陸續增加石油生產規模與出口。

(工商 )