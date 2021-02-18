沙國石油出口創8個月新高 10:112021/02/18 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯政府表示，2020年12月原油出口不僅連續第六個月增加，而且還創下8個月高位紀錄。 數據指出，12月原油出口量攀升到每日649.5萬桶，除了超出11月的645萬桶，也締造2020年4月最高水位。 為了提振國際油價，包括沙國在內的石油輸出國家組織與其他產油盟國自2017年1月起就開始減少石油產出，然而鑑於近來油價已從低點逐漸走高，沙國也陸續增加石油生產規模與出口。 開年報喜 壽險新約保費 1月逼近千億 歐洲工具機展 台廠參展創新低 (工商 ) #沙國 #沙國石油 #沙烏地阿拉伯 #原油出口 #六個月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東大門走春 遊客量僅去年1／3 04:102021/02/18 地方新聞 經濟成長逾4％ 國發會超樂觀 04:102021/02/18 財經要聞 不畏疫情影響 4600萬人次台中旅遊躍居第一 10:182021/02/18 寶島 觀念平台－扶植疫苗產業 成為台灣健康的「護國神山」 04:102021/02/18 專題周報 牛年股匯開紅盤 公銀看GDP破4 04:102021/02/18 財經焦點 美石油產量暴跌近4成破紀錄 專家憂心變全球油市危機 10:312021/02/18 財經 從護照到使館 綠強推台灣意識 04:102021/02/18 焦點要聞 國樂團男師染指國三男 檢求重刑 04:102021/02/18 地方新聞 《美股掃瞄》道瓊續創新高 那指標普收黑 08:522021/02/18 財經 杜拜拉蒂法公主落難 憂性命不保 04:102021/02/18 國際大事 脫歐抗中又疫情狂燒 英智庫估3個月內260萬人失業 09:322021/02/18 財經 財經熱門新聞 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 - 財經 日本地震 德州停電 半導體產能缺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 脫歐抗中又疫情狂燒 英智庫估3個月內260萬人失業 - 財經 美石油產量暴跌近4成破紀錄 專家憂心變全球油市危機 - 財經 瑞鼎擠下綠界 興櫃股王換人 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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