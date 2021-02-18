有些女生的性格多變，讓旁人捉摸不定，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，雙子座、獅子座、天秤座、天蠍座、射手座女生的性格兼顧甜美和霸氣，平時很溫柔，笑起來很甜，但是重要場合又能展現霸氣和影響力，形象切換自如，令人目不暇給，也深深被吸引而無法自拔。

▍1.雙子座

雙子興趣廣泛，追求新鮮感，很喜歡嘗試不同風格，很願意體驗不同的人生，改變自己的風格，給自己短暫的人設，對他們來說是很有趣的。

又甜美又霸氣對雙子來說太簡單了，他不只可以如此，還可以完美駕馭各種人設，溫柔、冷酷、端莊、帥氣、性感、叛逆，只有你想不到，沒有他做不到，簡直百變女王本人。

▍2.獅子座

獅子給人的感覺就是比較霸氣，不太好惹，其實和獅子很親近的人，會感受到來自大獅子的溫柔和可愛，像極了慵懶的貓咪，撒嬌裝可愛完全可以自由發揮。

獅子女完全可以自由切換自己的風格，霸氣的時候震懾眾人，溫柔可愛的時候完全讓你淪陷。

▍3.天秤座

天秤女優雅大方，像個美麗的公主，是眾人心中的女神，溫柔可人。

但是天秤的內心住著一個知性的女子，冷靜、成熟、理智，不會被愛情沖昏頭，不會讓衝動主導自己，時刻保持清醒，對自己有清醒的認識，也有自己獨當一面的能力，是非常獨立的新時代酷姐。這樣的天秤女，內外結合，又甜美又霸氣。

▍4.天蠍座

天蠍女內心比較冷靜，心智比較成熟，對事情的看法也比較透徹，做事果斷不拖泥帶水，這一點很酷，很霸氣，但是也有溫柔體貼的一面。

天蠍女外貌會比較有女人味，但是不過分嬌柔，會有比較性感的一面，也有溫柔嬌媚的一面，總之無論哪樣都不顯得違和，風格多變，又甜美又霸氣。

▍5.射手座

射手座比較瀟灑，有一顆熱愛自由的心，不會輕易被任何事物束縛，比其他女生更多一份英姿颯爽、不拘小節。

在火象星座中，射手的脾氣大概是最好的，可以用幽默化解爭執，一笑泯恩仇，待人也親切隨性，笑起來也很可愛，完美兼顧甜美和霸氣。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)