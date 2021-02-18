封測廠南茂(8150)受惠漲價及擴產效應顯現，2021年1月自結合併營收21.63億元，僅較去年12月21.9億元新高小減1.24％、較去年同期17.32億元成長達24.88％，創同期新高、歷史次高。歐系外資看好南茂首季營收持穩去年第四季，優於往年季節性修正表現。

南茂昨（17）日開紅盤上漲2.62％、收於35.25元，今（18）日持平開出後雖一度小跌，但隨後在買盤敲進下翻紅走揚，上漲2.27％至36.05元，早盤維持逾2％漲幅，領漲封測族群。不過，三大法人昨日合計賣超達4885張，以投信賣超5840張最多。

歐系外資先前出具報告，認為儘管工作天數較少，南茂首季營收仍可望持平去年第四季，優於往年衰退中個位數百分比的季節性修正。受惠價格調漲、較佳的訂價環境支撐，可望使毛利率僅小幅季減0.6百分點，抵銷新台幣升值干擾。

歐系外資預期南茂今年的驅動IC業務成長將優於記憶體及邏輯業務，配合漲價效應挹注，受惠價格較佳及毛利率成長趨勢，看好今年營收可望年增高個位數百分比，將今明兩年每股盈餘（EPS）預期調升4～9％，維持「優於大盤」評等、目標價自40元調升至43元。

(時報資訊)