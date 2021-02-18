大陸滬深兩市在牛年首個交易日高開逾1％，上證指數18日漲破3,700點大關。上證指數開盤報3,721點，上漲66點，漲幅為1.81％，截至上午9時53分，報3,703.68點，上漲48.6點，漲幅為1.33％。

香港信報報導，深成指18日開盤報16,275點，上漲313點，漲幅為1.97％，截至上午9時53分，報16,052.17點，上漲89.92點，漲幅為0.56％。

滬深300指數18日開盤報5,922點，上漲114點，漲幅為1.97％，截至上午9時53分，報5,856.64點，上漲48.93點，漲幅為0.84％。

創業板指數18日開盤報3,475點，上漲62點，漲幅為1.82％，截至上午9時54分，報3,402.93點，下跌10.88點，跌幅為0.32％。

各類股方面，有色金屬、石油股漲逾5％。化工、煤炭股上漲逾2％。金融、鋼鐵、水泥、房地產股上漲逾1％。電力股持穩。

(工商 )