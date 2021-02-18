中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日受訪時抱怨，採購德國BNT新冠疫苗500萬劑因政治力介入受阻後，路透18日報導指出，德國BNT（BioNTech）公司承諾將提供台灣疫苗，指揮中心今（18）14:00將由指揮官陳時中親自說明，並因應COVID-19疫情說明防疫作為。此外，連續4天+零後，昨日新增一名境外移入病例，今天是否「歸零」，以及部立桃園醫院明天是否恢復營運都是關注焦點。

德國BioNTech公司透過電郵發表聲明，計劃提供疫苗給台灣，陳時中昨日才在記者會上表示，去年底原本要宣布，和德國BNT談成500萬劑疫苗採購協議，但最後一刻因「外力介入」，協議暫緩。不過根據路透社報導，德國BNT公司透過電郵發表聲明，計劃提供疫苗給台灣，協助世界各地終結疫情，討論正在進行中。

外傳我透過COVAX取得的20萬劑AZ疫苗，最快下周將從德國法蘭克福空運來台，由華航負責運送，中央流行疫情指揮中心昨日未證實這項消息；華航也回應，經內部查證，並無接獲相關訊息。

此外，連續4天+零後，昨日新增一境外移入病例，今天是否零確診，以及國內疫情持穩，桃醫明天是否恢復營運仍是關注焦點。部立桃園醫院所有員工的PCR、血清檢驗結果出爐皆為陰性，1名先前血清抗體出現微弱訊號者，也研判為陰性，指揮中心接下來將推動試辦計畫，在桃醫復原的下個階段，鼓勵桃醫員工下載App，未來若有人確診，可藉由該平台了解是否有和確診者接觸過。

(中時新聞網)