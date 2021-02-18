空前嚴寒使美國主要石油產區中部各州油井停擺，日產量由寒流前1100萬桶減少超過400萬桶，近4成降幅創下紀錄，而且恐要到下周一(22日)才有望恢復。多名能源分析專家憂心，實際減產量和延續時間可能更多，將演變成1場全球石油市場危機。

美國大部分油井集中在受災最嚴重的德克薩斯、西墨西哥、奧克拉荷馬等州，開採後經過提煉，直接由墨西哥灣沿岸港口如南路易斯安那港、休士頓港(加爾維斯頓附近，與城市休士頓無關)出口。

但是位於德州西部、最重要石油產區二疊紀盆地(Permian Basin)大部分油井因寒害停止運作，該區產量較一般基準減少65%至80%。全球最大煉油中心之一如此劇烈的產量削減，加上向海外運輸油品的水路本周大部分時間都在中斷狀態，影響已經開始擴大。

3月交割原油期貨價格在周二(16日)突破每桶60美元，締造13個多月來新高，4月交割布蘭特(Brent)原油期貨價格更已經高達64.34美元，10個月前該期貨才跌破過16美元，現在價格超過4倍。歐洲油商為尋找美國出口油品替代品大肆收購，也造成歐洲油價開始上揚。

Energy Aspects分析師黑恩斯(Kitt Haines)說：「墨西哥灣沿岸就像油箱，會將產品運往美國與世界各地。」大宗商品巨擘托克集團(Trafigura)石油交易聯席主管拉考克(Ben Luckock)說：「市場低估了德州因惡劣天候減少的產量。」

原本各方預期停產是2至3天，規模也沒有如此之大，但隨著嚴寒持續，預測停產時間越變越長，規模也持續上看。花旗(Citigroup)曾預估到3月前的損失產能是1600萬桶，但現在更多分析預測的數字是花旗的2倍以上。

寒害之後所有基礎設施要多久時間恢復也是變數。渣打(Standard Chartered)大宗商品研究主管侯斯內爾(Paul Horsnell)說：「從上次二疊紀盆地遇到酷寒的情況來看，油井應該能很快恢復。但是煉油廠更容易受到長期破壞。」

好消息是頁岩油最主要產地米德蘭德(Midland)周末氣溫就將回升至攝氏13度左右，有望恢復生產，該區周一(15日)曾測得1989年來最低溫攝氏零下19度。但是美國出乎意料的寒害，使OPEC(石油輸出國組織)領頭羊沙烏地阿拉伯2、3月減產決定影響更劇烈。尚未決定4月產量OPEC+(由非OPEC成員的10個產油國組成)可能是救命稻草，但主要領導者俄羅斯自身產量也受嚴寒打擊，遠未達到目標產量。

(中時新聞網)