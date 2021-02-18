一名新婚才半年的聯發科工程師，遭酒駕撞成顱骨骨折、顱內出血、顏面神經麻痺、創傷性腦損傷，並因創傷後壓力症候群造成夫妻失和，最後離婚，工程師憤而向酒駕李姓男子求償1409萬元，新竹地院判賠314萬元，可上訴。

根據判決書，在上市IC設計公司聯發科上班的黃姓碩士工程師，2018年12月28日晚間9時許，騎機車行經新竹市光復路與東光路口時，遭黃姓男子駕駛小貨車闖紅燈正面撞擊，小貨車再向前追撞在東光路機車停等區停等交通號誌的人、車及停放路邊車輛，造成7人輕重傷、9輛機車與1輛轎車毀損。

車禍發生後黃男下車肇事逃逸，遭警方查獲時，測得酒精濃度每公升0.86毫克。刑事部分，李男因酒駕及肇逃等罪，被新竹地院判刑1年10月確定。

黃姓工程師指控，車禍造成他頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血、顏面骨骨折、顏面神經麻痺、創傷性腦損傷等嚴重傷害，經搶救才撿回一命。當時他年方31歲，正值而立之年，甫與妻子新婚半年，有生育子女計畫，但一切都因車禍巨變。

車禍後不僅工作停擺，與家人投入大量時間、精神、費用在醫療、照護方面，極度辛勞疲憊，且持續恐懼、擔憂、緊張，精神備感痛苦，家庭成員間感情發生相當程度的變化，為維繫婚姻和解決創傷壓力後所產生的心理症狀，雖與妻子自2019年5月間開始接受心理諮商，仍在去年底離異。

黃男向李男求償精神慰撫金1000萬元，加上醫療費用與薪資損失，合計1409萬元。新竹地院法官審酌後，判李男應賠償314萬元，可上訴。

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(中時新聞網)