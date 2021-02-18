VIX指數自2020年3月創下歷史新高後便大幅下跌，富邦VIX期貨ETF（00677U）在VIX指數大幅下跌以及正價差成本兩者的影響下，單位淨值已於近期跌破3元，17日來到2.66元。富邦投信提醒，依金管會函令規定，如期貨ETF基金最近30個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％時，（即新台幣2元），基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序。

金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定之下市日前，投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。而自基金下市日起，投資人將無法自行於初/次級市場交易，且須待清算程序完成後（基金清算程序一般須耗時1至2個月），就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。

因此，富邦投信提醒目前持有的投資人以及仍有意參與交易的投資人，目前富邦VIX溢價率已逾10％以上，除了須評估近期基金仍呈現相當幅度溢價風險外，也應詳加留意基金淨值未來若持續下跌，可能面臨的下市風險。

建議投資人交易前，可先至富邦投信網頁，查詢富邦VIX的即時估計淨值，作為是否交易的參考。

富邦投信指出，富邦VIX期貨ETF自掛牌以來，在歷次重大事件對股票市場衝擊過程，相較於公債、黃金等避險商品，往往提供最佳的避險效果。富邦投信長期以來宣導投資人，透過VIX期貨ETF避險，不須也不宜配置過高比重。

以去年新冠疫情衝擊全球股市為例，富邦VIX期貨ETF波段漲幅以倍數計，只需小比例的配置即可對股票投資組合提供相當的保護。除了在配置比重的建議外，富邦投信長期以來也不斷宣導VIX期貨多數時間「正價差」特性，將導致標的指數長期走勢為下跌，因此長期持有須要承擔相當的正價差成本，提醒投資人留意。

(工商 )